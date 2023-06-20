 

ГК “Самолет” покупает застройщика “МИЦ”

20.06.2023, 9:05, Новости дня
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На российском жилищном рынке намечается крупнейшая сделка. Группа “Самолет”, второй по объемам строительства застройщик в России, сообщила о подписании соглашения о покупке активов девелопера “МИЦ”. Сумма сделки не разглашается, по оценкам аналитиков рынка, она составляет не менее 40 млрд рублей.

В состав сделки войдет 50 юридических лиц, 11 жилых комплексов на этапе проектирования и строительства и земельный банк в Московском регионе.

ГК “Самолет” входит в список системообразующих компаний России. В портфеле девелопера более 3 млн кв. м построенной недвижимости и около 3,6 млн кв. м в стадии строительства.

Застройщик “МИЦ” занимает 7 место по объемам строительства в Подмосковье и девятое место – в Москве. В портфеле находится около 700 тыс. кв. м квартир и апартаментов в активной стадии строительства.

Земельный банк компании оценивается в 2-2,1 млн кв. м, многие участки находятся в Новой Москве. Это позволит новому владельцу нарастить присутствие в данной локации, которая обладает большей инвестиционной привлекательностью для застройщика масс-маркета, чем территории внутри МКАД.

Одной из проблем, с которой может столкнуться “Самолет”, – большой процент просрочки по сдаче домов – 69% от всех корпусов ГК “МИЦ” сдаются с задержкой. У самого “Самолета” показатель лучше – 39%.


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