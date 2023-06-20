Виктор Бут возглавил Русский музей

Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина член партии ЛДПР, художник Виктор Бут назначен директором Государственного Русского музея.

В ближайшее время новый глава одного из крупнейших музеев страны пообещал представить масштабную программу преобразований.

– Я воспитан в русской культуре и всегда восхищался творчеством наших художников. Но время не стоит на месте, нам предстоит много работать, чтобы и наша молодёжь восхищалась не Голливудом, а Репиным, Брюлловым и Суриковым. Сделаем же наш музей снова великим, – рассказал Бут трудовому коллективу.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал оказать своему однопартийцу всестороннюю поддержку на новой должности.

– Русский человек будет управлять Русским музеем по-русски, а мы поможем ему. Уверен, что уже через Русский музей станет по-настоящему русским, – написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

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