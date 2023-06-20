Тайна ста тысяч солдат скрыта во французских пещерах

Французские пещеры Трубак – это место, богатое историей и загадками. Одна из самых запоминающихся тайн, связанных с ними, является легенда об укрывшихся здесь во время Наполеоновских войн ста тысячах солдат.

По легенде, Наполеон располагался в Париже и подготавливался к важным боевым действиям во время Революционной войны. Однако, он был настолько преисполнен своими планами, что не отвлекался на важные вещи вроде подготовки к зиме. Когда наступил суровый зимний период многие его солдаты погибли от холода и голода.

Однако, легенда гласит, что сто тысяч солдат не погибли, а укрылись в пещерах Трубака. Там они нашли убежище и спасли свои жизни, живя здесь несколько лет. Они выживали благодаря тому, что пещера обладала отдельной экосистемой, которая обеспечивала им необходимые ресурсы для выживания.