 

В Братске число отравившихся шаурмой превысило 100 человек

20.06.2023, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жители Братска в Иркутской области отравились шаурмой из кафе. Об этом 20 июня рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. Кафе посетил 101 человек, 22 из которых были детьми.

“Пятьдесят одному пострадавшему потребовалась госпитализация, всем была оказана всесторонняя помощь”, – написал он в своем аккаунте в Telegram. Кобзев сообщил, что серьезных случаев отравления не зафиксировано, а семь пациентов уже выписаны.

14 июня рано утром были зарегистрированы первые случаи отравления. У всех госпитализированных пациентов были обнаружены острые кишечные инфекции, пишет Роспотребнадзор. Кроме того, были обнаружены нарушения в процессе приготовления пищи и хранения продуктов. Также установлено, что у сотрудников не было условий для соблюдения личной гигиены.

Массовое отравление является преступлением по статье 238 часть 1 “Производство, хранение и реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности” .Владелец кафе в июне был помещен под двухмесячный домашний арест на время первоначального расследования. Это не единственный случай, когда большое количество людей отравилось после посещения заведения. В 2019 году в этом же кафе отравились 13 человек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле

20.06 / “Она посмотрела на меня и согласилась” – молодой красавец из “Голоса” о судьбоносной встрече с Долиной

20.06 / Народные приметы на 21 июня: Феодор Стратилат, что можно и нельзя делать в Фёдоров день

20.06 / Ода на спасение херсонской дворняжки

20.06 / Сбер внедрит искусственный интеллект в работу службы инкассации и охраны

20.06 / В Москве дети убежали из дома из-за запрета на мобильные телефоны

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 20.06.2023

20.06 / Мнение: Египет вступает в БРИКС, Израиль не против бандеровцев, европейское ворьё продолжает воровать

20.06 / Белые джинсы для работы. С чем сочетать их для создания идеального образа

20.06 / “Даже в дерзких мечтах не могла представить, что жизнь будет связана с актерством”: Анна Нахапетова о профессии, службе в театре и строгости с детьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика