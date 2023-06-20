В Братске число отравившихся шаурмой превысило 100 человек

Жители Братска в Иркутской области отравились шаурмой из кафе. Об этом 20 июня рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. Кафе посетил 101 человек, 22 из которых были детьми.

“Пятьдесят одному пострадавшему потребовалась госпитализация, всем была оказана всесторонняя помощь”, – написал он в своем аккаунте в Telegram. Кобзев сообщил, что серьезных случаев отравления не зафиксировано, а семь пациентов уже выписаны.

14 июня рано утром были зарегистрированы первые случаи отравления. У всех госпитализированных пациентов были обнаружены острые кишечные инфекции, пишет Роспотребнадзор. Кроме того, были обнаружены нарушения в процессе приготовления пищи и хранения продуктов. Также установлено, что у сотрудников не было условий для соблюдения личной гигиены.

Массовое отравление является преступлением по статье 238 часть 1 “Производство, хранение и реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности” .Владелец кафе в июне был помещен под двухмесячный домашний арест на время первоначального расследования. Это не единственный случай, когда большое количество людей отравилось после посещения заведения. В 2019 году в этом же кафе отравились 13 человек.