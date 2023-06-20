Анти-стильный тренд: в моду вернулись массивные спортивные очки, и вот как носить их со вкусом

Солнцезащитные очки – важный и необходимый элемент, который нельзя упускать из виду. С началом летнего сезона многие люди спешат обзавестись симпатичным аксессуаром. И это вовсе не случайно. Хорошие очки могут стать отличными помощниками. С ними будет комфортно не только загорать на пляже, но и просто ходить по городу. Сегодня в моду вновь возвращается массивный вариант. У него есть свои преимущества: полностью закрывает глаза и оберегает их от прямого воздействия солнечных лучей.

Когда-то такие очки были невероятно популярны – их стремились приобрести многие. Как известно, мода периодически возвращается. Вот и теперь милый аксессуар снова в тренде. Он привлекает внимание людей разного возраста. И здесь важно знать, как носить очки с пользой, с чем сочетать, чтобы создать неповторимый и привлекательный образ. Рассмотрим подробно.

С одеждой для тренировок

Если вы занимаетесь ходьбой, бегом или катаетесь на велосипеде, то вам просто необходимо обзавестись этим предметом. Такой аксессуар подчеркнет ваш спортивный стиль, сделает акцент на том, что вы стремитесь к определенным достижениям. Очки помогут вам не только уберечь глаза, но и предотвратить появление нежелательных веснушек (у кого кожа к этому склонна). Помимо всего прочего, носить их просто приятно. Поэтому вы будете пребывать в приподнятом расположении духа.

Платье и сарафаны

Девушкам есть, где разгуляться. У них, без сомнения, больше вариантов, которые можно использовать по разным поводам. Солнцезащитные массивные очки отлично сочетаются с легкими сарафанами и воздушными платьями.

Вы будете выглядеть обворожительно! Главное, не теряйте чувство юмора, открыто смотрите вперед.

Джинсы и футболка

Для тех, кто предпочитает удобство и комфорт, такие очки тоже подходят. Не надо думать о том, что вы обязательно должны быть одеты как-то изысканно. Найдите интересную футболку, которая подчеркнет именно ваше отношение к жизни. Вот увидите, настроение сразу изменится в лучшую сторону. Смело отправляйтесь в гости, в торговый центр или на праздник.

Создание уникального стиля

Замечательная новость состоит в том, что очки с запахом подходят практически всем. Без сомнения, украсят любой образ, подчеркнут вашу индивидуальную изюминку. И хотя главная их функция – солнцезащитная, выглядят они действительно сногсшибательно.

Будьте уверены, что не останетесь без внимания противоположного пола. Позвольте себе немного поэкспериментировать. Попробуйте поменять привычную модель поведения. Приобретите несколько новых красивых вещей. Вы почувствуете себя вдохновленным и сможете получить больше удовольствия от ношения очков.

Таким образом, массивный аксессуар, полностью закрывающий глаза на лице, сегодня опять в моде. Вы можете носить так, как вам нравится, не обязательно это делать ежедневно. Опирайтесь исключительно на свое внутреннее чувство. Оно подскажет, на что обратить внимание при создании собственного стиля. Солнцезащитные очки станут лишь приятным дополнением к вашему великолепному образу и радостной улыбке.