Arirang News – «самая серьёзная неудача» — в Северной Корее признали провал с запуском ракеты

В Северной Корее состоялось заседание правящей партии, в ходе которого было сделано редкое признание в неудаче недавней попытки запуска ракеты, пишет Arirang. Эксперты называют такой шаг очень нетипичным. Этот факт особенно заметен, учитывая, что впервые собрание закончилось без выступления лидера Ким Чен Ына, хотя он присутствовал в зале, отмечает южнокорейский телеканал.

За границей в Северной Корее. В минувшие выходные там состоялась ключевая политическая конференция, на которой было сделано редкое признание в неудаче своей недавней попытки запуска ракеты. Собрание закончилось без выступления лидера Ким Чен Ына, что по признанию южнокорейского правительства происходит крайне редко.

Старший корреспондент по иностранным делам Бэй Юн-джи с подробностями.

31 мая северокорейская ракета, несущая военный спутник-шпион, упала в море вскоре после старта. Неудачный запуск был назван самой серьезной неудачей Севера на последнем ключевом заседании правящей партии.

В понедельник государственное телевидение сообщило, что чиновники, ответственные за запуск, подверглись критике, им было приказано проанализировать причину сбоя, чтобы в ближайшем будущем можно было успешно запустить военный разведывательный спутник.

Один эксперт сообщил Arirang News, что признание неудачи очень нетипично для этого режима, и предложил две версии, объясняющие причину, по которой это было сделано. Во-первых, очевидно, что запуск был неудачным, поскольку Южная Корея уже извлекла части ракеты, и информация могла просочиться северокорейской общественности.

Во-вторых, северокорейским учёным приходится идти на риски, чтобы сделать космическую программу режима успешной. Он добавил, что это отличает режим Ким Чен Ына от прошлого.

РОБЕРТ КЕЛЛИ, профессор международных отношений, Пусанский национальный университет: «Ким Чен Ын немного больше понимает, что подобные вещи не всегда проходят гладко, и он готов признать это. И это должно помочь в долгосрочной перспективе, чтобы программа была более успешной».

Ещё одна вещь, которую следует отметить по итогам трёхдневного собрания правящей партии в Пхеньяне, это то, что оно закончилось без выступления лидера Ким Чен Ына, несмотря на его присутствие. Правительство Южной Кореи назвало это факт крайне редким и отметило, что это первый случай, когда Ким не выступил с речью в конце пленарного заседания.

В пресс-релизе Министерства объединения Республики Корея, опубликованном в понедельник, говорится, что режим, по-видимому, демонстрирует неуверенность в выполнении своего плана.

КУ БЬЁНГ-САМ, пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея: «Сложно с уверенностью сказать, почему Ким Чен Ын не выступил с речью. Но мы предполагаем, что, возможно, ему было сложно сразу выйти вперед, учитывая, что запуск провалился, и в других областях не было особых достижений, включая экономику».

В министерстве также заявили, что Север, вероятно, продолжит провокации до конца этого года.

Бэй Юн-джи, Arirang News.

Дата выхода в эфир 19 июня 2023 года.

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