 

Врач назвал продукты, которые помогают снизить уровень холестерина

20.06.2023, 8:19, Разное
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Практически каждый человек хотя бы раз слышал о том, насколько важно следить за уровнем холестерина в организме. Многие специалисты безустанно твердят о серьезных последствиях, к которым может привести повышенный уровень этого вещества в крови. Однако далеко не все люди принимают какие-либо меры для его контроля. Зачастую причина такого отношения к своему здоровью кроется в банальной неосведомленности.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают снизить уровень холестерина в крови.
Как отмечает телеканал “360”, нормализовать кровяной состав способна еда, богатая пищевыми волокнами. К ней относятся злаки, хлеб из цельнозерновой муки, гречневая крупа, овощи, ягоды, фрукты и бобовые продукты. Специалист объяснил, что пищевые волокна, содержащиеся в этих продуктах, связывают желчные кислоты, не позволяя им всасываться обратно. Так, хороший холестерин становится заменой плохому.

Кроме того, по словам эксперта, для борьбы с повышенным уровнем холестерина стоит вводить в свой рацион кисломолочные продукты и еду, богатую омегой-3. Первые, как отмечает врач, помогают нормализовать микрофлору кишечника. А ко второй относятся оливковое и льняное масла, а также рыба, которые приводят в норму липидный состав крови.


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