 

Психолог назвала 9 признаков манипулятора

20.06.2023, 8:18, Разное
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Ситуации, когда один человек тайно управляет другим ради собственной выгоды, возникают достаточно часто. И это не удивительно, ведь манипуляторы окружают нас повсюду: в семье, на работе, в общественной жизни. Важно не попасться на их уловки и защитить свои интересы.

Бизнес-коуч и специалист по нейромаркетингу Юлия Че перечислила изданию “Вести Подмосковья” отличительные черты манипулятора, которые помогут распознать его задолго до активных действий.

Итак, 9 признаков манипулятора:

– живой интерес к вам и вашей жизни;

– стремление угодить с первых встреч;

– быстрое переход на уровень близких отношений;

– подмена фактов;

– скрытие истинных намерений;

– демонстрация своего статуса;

– отрицание критики в свой адрес;

– скупость;

– постоянные упоминания прошлых отношений.

Одним из самых простых примеров манипуляции являются капризы ребенка, который громким криком и другими телесными действиями добивается своего. Но манипулятором может быть и руководитель в рабочем коллективе, который, зная слабые места своих подчиненных, получает от них больше, чем просто ряд выполненных и оплаченных обязанностей.

Чтобы не стать жертвой манипулятора, необходимо научиться распознавать его признаки и уметь отстаивать свое мнение. Кроме того, важно уметь критически мыслить и правильно реагировать на провокации. Не забывайте, что ваше время и ресурсы ценны, и не стоит позволять ими распоряжаться кому-то другому.


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