 

Кардиолог Якушева заявила, что понедельник – рискованный день для инфарктов и инсультов

20.06.2023, 8:00, Разное
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Кардиолог Ольга Якушева утверждает, что переход между выходными и рабочей неделей в понедельник – самое стрессовое время для организма. Она прокомментировала выводы ирландских ученых, которые обнаружили, что в первый будний день у людей чаще всего случаются инсульты и инфаркты.

В своем исследовании они обнаружили, что понедельник – это день, когда на кардиограммах пациентов обнаруживаются повышенные сегменты ST, что может указывать на ишемию миокарда желудочков и приближающуюся смерть. Этот эффект может быть вызван резкой сменой обстановки, например, переходом от выходных к работе. Организм не может справиться с негативным всплеском гормонов, который происходит, когда люди испытывают сильнейший стресс.

По словам Якушевой, кардиолога “Подмосковье сегодня”, это происходит потому, что у большинства людей самый высокий уровень стресса. Повышенный риск инсульта или инфаркта в понедельник связан с высоким уровнем напряжения, которое испытывает организм. Стресс предыдущей недели не успевает улетучиться до начала новой недели. Эксперты считают, что важно знать, как эффективно избавиться от стресса, и найти время для отдыха.


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