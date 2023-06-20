 

Собянин рассказал о росте популярности инвестиционной карты Москвы

20.06.2023, 7:00, Новости дня
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За год инвестиционной картой Москвы воспользовались почти 30 тысяч раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

“Для детального выбора собрали массу аналитической информации. В частности, о плотности и структуре населения, трафике и транспортной доступности. Предприниматели могут теперь оценить инфраструктуру вокруг объектов”, – рассказал градоначальник об инвестиционной карте.

Мэр уточнил, что сегодня в проекте более 200 площадок под локализацию бизнеса. Популярностью у инвесторов пользуются участки под промышленное производство и технопарки, а также вошедшие в программу комплексного развития территорий.

На карте отмечены инфраструктурные объекты, в том числе промышленные предприятия, проекты государственно-частного партнерства.

Москва занимает первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. За последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал столицы вырос в пять раз. Столица сосредоточила 21% от всех вложений внутри страны.

Весной 2022 года правительство Москвы разработало меры поддержки инвесторов для преодоления последствий санкций. Город предоставляет льготные кредиты и субсидии, присваивает специальные статусы, предоставляет землю в аренду без торгов под масштабные инвестпроекты.

Поддержка города позволяет предприятиям снизить затраты на создание рабочих мест и наладить выпуск продукции в короткие сроки.


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