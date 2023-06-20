 

Ольгу Бузову раскритиковали за исполнение хита Ильи Лагутенко

20.06.2023, 5:45, Разное
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Поющая телеведущая нередко подвергается критике. Поводы для этого находятся разные: то артистка не то скажет, то не так оденется. Но самое главное, за что осуждают Ольгу Бузову, – ее вокальные данные, которых, по мнению некоторых, вовсе нет.

Азиза, к примеру, говорила, что песни звезды далеки от настоящей музыки. А Виктория Дайнеко заявляла, что ей вообще нельзя петь. В общем, не дает покоя людям слава экс-звезды “Дома-2” на сцене. На днях артистка дала новый повод для обсуждения своего творчества. А произошло это на музыкальном фестивале.

Ольга Бузова, можно сказать, посягнула на святое! Она решилась исполнить один из главных хитов Ильи Лагутенко – “Владивосток-2000”. Делала певица это в обтягивающем комбинезоне, довольно сексуально двигаясь на сцене. И не все россияне оказались довольны таким кавером. Отрывок выступления звезды разлетелся по Интернету и набрал немало негативных отзывов.

Ее буквально раскритиковали, отмечает РИА ФАН. В комментариях народ пишет, что артистке не стоит пытаться переплюнуть коллег по творческому цеху, которые уже исполнили песни безупречно. А кто-то в шутку отметил, что Илья Лагутенко наверняка в шоке о того, кто исполняет его хиты. Ольга Бузова, кажется, привыкшая к негативу в свой адрес, не стала комментировать недовольство публики.


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