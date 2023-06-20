Феномен уфонавтов

Историями о наблюдении инопланетного корабля с пришельцами разнообразной внешности уже никого не удивишь, но иногда очевидцы видят в таких кораблях самых обычных людей в качестве членов экипажа.

Таких историй очень мало на фоне всех прочих и большей частью они почему-то связаны с испаноязычными странами.

* * *

Первый такой случай (из известных) произошел в сентябре 1972 года в Паленке, Доминиканская Республика, бывшем городе майя. Неназванный очевидец ехал поздним вечером на автомобиле по сельскому участку дороги, совершенно пустому на тот момент.

Внезапно в свете фар он увидел три человекоподобные фигуры на обочине. На них была серая униформа, туго обтягивающая их тела, а цвет лиц и кистей рук был странного лимонного оттенка. А недалеко в поле в траве стоял большой яйцеподобный объект.

Связав фигуры с объектом, очевидец решил, что это совершившие посадку инопланетяне и тут же затормозил, чтобы получше их рассмотреть. Когда он остановился, одна из фигура направилась к нему, очень перепугав очевидца.

Когда фигура приблизилась, то существо вдруг заговорило на безупречном испанском языке, сказав, что водителю нечего бояться и что он сам когда-то был человеком.

Далее пришелец рассказал причудливую историю о том, что семь лет назад его звали Фредди Миллером (не слишком испанская фамилия, но очевидец уверен, что тот говорил правду) и что он купался в море и начал тонуть, когда инопланетяне спасли его и забрали на свою планету.

Когда он жил на их планете, то его внешность немного изменилась, в том числе кожа стала лимонного цвета, приспособившись к местным условиям. Он также рассказал водителю еще какие-то вещи о той планете, а потом попрощался и вернулся к другим двум гуманоидам.

Через считанные мгновения они вошли внутрь яйцевидного корабля, после чего тот поднялся в небо и улетел, оставив водителя в состоянии сильного шока.

* * *

Похожий случай произошел в ноябре 1974 года недалеко от города Уэска в Испании. Супруги поздним вечером ехали по пустому участку дороги, когда увидели на краю шоссе гуманоида с “заостренным лицом”, отчаянно машущего им рукой.

А чуть поодаль от него в воздухе парил полукруглый НЛО с мигающими красными, желтыми и белыми огнями.

По какой-то причине, возможно из-за того же любопытства, супруги не попытались поскорее уехать оттуда, а наоборот остановились. Гуманоид подошел к ним и … попросил у них разводной ключ.

Он прекрасно говорил по-испански и затем рассказал, что когда-то он жил в Барселоне как обычный человек и его звали “Доктор Флор”. Потом он сказал, что разводной ключ нужен ему, чтобы отремонтировать свой космический корабль.

Супруги дали ему требуемый инструмент, он быстро починил свой корабль, а затем улетел в ночь. Не указывалось, вернул он людям разводной ключ или нет.

* * *

В октябре 1974 года группа уфологов из Пуэрто-Рико отправилась в тропический лес Эль-Юнке, чтобы расследовать серию наблюдений НЛО в этом районе.

Пробираясь по тропе, они увидели трех людей, идущих к ним навстречу. Когда они приблизились, стало ясно, что все трое выглядели почти как клоны друг друга и что они были одеты в странную “неописуемую” униформу.

Kидер группы, Хериберто Рамос, сделал несколько скрытых фотографий трех “клонов”, когда они проходили мимо. Но когда он проявил снимки, то на них была видна дымка, окутывающая фигуры.

Позже Рамос утверждал, что фотографии с этим предполагаемыми людьми-уфонавтами были украдены из его офиса.

* * *

В 1989 году испанский уфолог Дж. Бентез расследовал случай, произошедший на юге Испании, в ходе которого несколько испуганных подростков, находившихся у пляжа, утверждали, что видели нечто очень необычное.

На их глазах две человекоподобные фигуры материализовались из ниоткуда, а когда подошли ближе, то оказалось, что они выглядят как обычные люди, одетых в обычную уличную одежду, соответствующую времени и месту.

Эти две фигуры, мужчина и женщина, небрежно пошли к пляжу и пробыли там несколько часов. Подростки все это время оставались на прежнем месте и с напряженным интересом ждали, вернуться ли те обратно.

Они вернулись, подошли к месту, откуда “возникли” и тут над ними появился НЛО, после чего пара исчезла во вспышке света. После этого подростки побежали на пляж, следуя по обратным следам странной пары и увидели, что их следы заканчиваются у воды, как будто они выходили из океана.

* * *

Испаноязычный уфолог Луис Англада Фонт (между прочим бывший пилот Второй Мировой и бывший разведчик) в свое время изучал эти и подобные им случаи и пришел к выводу, что существует “гнусный заговор”, в ходе которого инопланетяне “вербуют” к себе подходящих людей, чтобы использовать их как шпионов, террористов и в целом для подрыва устоев общества.

Также Англада предполагал, что из этих людей инопланетяне могут создавать “армию вторжения”, а их потомство, а также гибриды людей и пришельцев, могут заменить людей на Земле в случае, когда вторжение будет удачным.