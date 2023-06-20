«Водитель-призрак» помог узнать, как пешеходы относятся к беспилотным авто

На улицах английского города Ноттингем появился необычный автомобиль. Как передаёт NTD, он выглядит, как беспилотный, и за рулём на первый взгляд никого, однако человек в машине есть — «водитель-призрак» надел костюм в виде автокресла. Таким необычным способом учёные исследуют отношение пешеходов к беспилотным авто.

На улицах английского города Ноттингем появился необычный автомобиль. Выглядит, как беспилотный, и за рулём никого. Но так ли это? Попробуем разобраться.

Автомобиль останавливается перед пешеходным переходом и уступает людям дорогу. При этом на дисплее высвечивается приветливый смайлик, а потом надпись: «Я вас вижу» или «Я уступаю дорогу». Люди смело проходят.

Всё это часть необычного эксперимента, который провели исследователи Ноттингемского университета.

ДЭВИД Р. ЛАРДЖ, сотрудник Ноттингемского университета: Мы знаем, как люди взаимодействуют с водителем-человеком. А если его нет? Если беспилотная машина ведёт себя иначе, в другом стиле, то что произойдёт, когда за рулём нет человека, с которым можно установить зрительный контакт, помахать ему рукой, поблагодарить его или сказать: «Я хочу перейти дорогу» или «Вы меня видите»? Безопасно ли тогда переходить дорогу?

Британские учёные решили узнать реакцию людей, но для эксперимента взяли обычный электрический Nissan Leaf. А за рулём этого псевдобеспилотника устроился «водитель-призрак». Чтобы его не заметили, надел костюм в виде автокресла.

ДЭВИД Р. ЛАРДЖ: Это сиденье закрывало верхнюю половину моего тела. Руки остались свободными, чтобы управлять рулевым колесом снизу. У меня было пространство для обзора, и я отлично видел всё и мог нормально управлять автомобилем. Ноги были свободны, и я нажимал на педали.

При этом на заднем сиденье прятался другой человек и управлял дисплеем.

Эксперимент длился несколько дней. За это время псевдобеспилотное авто уступило дорогу более чем 500 пешеходам. Учёные провели анализ видеозаписи, а также опросили некоторых людей.

ДЭВИД Р. ЛАРДЖ: Было совершенно очевидно, что люди доверяли сообщениям на дисплее машины, которые были чёткими и понятными. Это повлияло на решение пешеходов перейти дорогу.

Некоторые пешеходы даже благодарно махали рукой так, как если бы в машине был живой водитель.

Учёные планируют исследовать отношение велосипедистов и мотоциклистов к беспилотным авто. Так что «водитель-призрак», возможно, скоро вернётся за руль.

Дата выхода в эфир 19 июня 2023 года.

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