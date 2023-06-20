 

В Москве высадили более 35 миллионов однолетних цветов

20.06.2023, 4:25, Новости дня
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Москва – современный многомиллионный мегаполис, который по уровню развития не уступает ни одной европейской столице. Все потому, что власти города внимательно следят за каждым аспектом, влияющим на качество жизни: от масштабного строительства недвижимости до посадки цветов.

Сегодня российскую столицу украшают более 35 миллионов однолетних цветов, которые представлены более сотней с лишним сортов. Растения появились на клумбы во дворах, парках, скверах, на площадях, набережных рек, в парках и вдоль улиц города.

Вскоре специалисты комплекса городского хозяйства приступят к высадке многолетних растений. И в общей сложности Москву украсят уже 56 миллионов цветов. Совокупная площадь клумб составит 880 тысяч квадратных метров.

Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, среди более сотни сортов однолетников представлены петуния, бегония, колеус, тагетес, цинерария и другие культуры.

“В ближайшие недели приступим к оформлению клумб многолетниками. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени”, – подчеркнул чиновник.

Чаще всего москвичи могут встреть на клумбах петунию. Специалисты высадили в городе более 25 сортов данного цветка. Кроме того, популярностью пользуется бегония двух видов: изящная и клубневая.

Самые большие и красивые клумбы в столице оформили на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

Насладиться растениями жители и гости столицы также могут на ВДНХ. Сезон цветов на главном выставочном комплексе России стартовал еще весной. Там уже распустились более миллиона многолетних и однолетних цветов. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.

Всего
специалисты комплекса городского хозяйствавысадили на ВДНХ более 60 различных сортов луковичных растений, в том числе, тюльпаны, нарциссы, мускари, сциллы и крокусы. Площадь цветочного оформления превысила 66 тысяч квадратных метров.


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