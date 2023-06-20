 

Самые доступные квартиры с террасами

20.06.2023, 4:25, Разное
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На столичном рынке новостроек в продаже находится чуть более 500 квартир с террасами в составе 67 жилых комплексов, в том числе класса “комфорт”.

Самая доступная квартира с террасой предлагается в квартале “Лучи” от ГК “ЛСР” в Солнцево. Стоимость лота площадью 29,9 кв. м составляет 9,2 млн рублей.

За 9,6 млн рублей можно приобрести квартиру площадью 33,4 кв. м в ЖК “Южные сады” от “А101” в районе Южное Бутово. От 18,6 млн рублей начинаются цены на лоты с террасами площадью 64,4 кв. м в ЖК “Измайловский пр-д 22-1” в районе Измайлово.

В классе “бизнес” цены на лоты с террасами начинаются от 7,9 млн рублей. За такую сумму предлагаются апартаменты в 23,9 кв. м в комплексе N’ice Loft от Coldy в Нижегородском районе.

Самые доступные квартиры класса “бизнес” с террасами представлены комплексе Portland от компании Forma в Печатниках. Лоты площадью 36 кв. м предлагаются по цене от 16,6 млн рублей.

В премиальных новостройках цены стартуют от 30,2 млн рублей. В таком бюджете можно купить квартиру площадью 50,7 кв. м с террасой в ЖК “Клубный город на реке Primavera” в районе Покровское-Стрешнево.


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