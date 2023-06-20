 

Мнение: Вот тебе и двойная аутентификация!

20.06.2023, 3:40, Разное
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Какая-то дурацкая история со злосчастным Стримом! Домой я прибыл вовремя – но это не помогло. Внезапно оказалось, что меня – видимо, в связи с какими-то очередными “обновлениями” браузера Bing, попросту выкинуло из моего аккаунта в Ютубе. А при попытке зайти туда обратно Ютуб внезапно потребовал “аутентификации” через мой телефон Самсунг. Ни о чем не подозревая, я согласился – и тут фиг: никаких запросов или уведомлений на телефон не пришло!

Круто. Я и так, и этак – нет ничего. Следовательно, не могу войти в собственный аккаунт, а значит, не могу даже начать Стрим. Вообще-то я так и не понял, как Ютуб может связать “с телефоном Самсунг”; раньше было просто – была смс на тот номер телефона, который ты оставил. А теперь такой опции даже вообще нет!

В общем, какая-то дьявольщина. Что-то складывается неотвратимое ощущение, что ПсихоСтрима сегодня не будет.

Источник: Размышления вольного социолога


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