Из-за роста цен немцам кажется, что инфляция в три раза выше, чем «на самом деле»

Потребители ощущают инфляцию в Германии как намного более высокую, чем значится в официальной статистике, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. Это связано с тем, что население ориентируется на растущие цены на товары, которые приобретает чаще всего, — такие, как продукты питания, напитки или бензин. Поэтому по ощущению немцев уровень инфляции в стране в мае составил 18%, хотя официально отмечается показатель всего в 6,1%.



AP

Согласно результатам исследования, в Германии наблюдается особенно большой разрыв между фактически установленной инфляцией и тем, как она воспринимается потребителями, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Воспринимаемый уровень инфляции в стране составил в мае 18%, что почти в три раза выше, чем официально установленный уровень инфляции в 6,1%, сообщила в понедельник компания кредитного страхования Allianz Trade в своём анализе.

«Это немаловажно, поскольку воспринимаемая инфляция сильно влияет на действия потребителей, например, на их покупательское поведение, — отметила старший экономист Allianz Trade Ясмин Грёшль. — Так что это расхождение играет важную роль, особенно для экономики и бизнеса, а также для политики процентных ставок». По её словам, в целом по еврозоне эти два показателя расходятся примерно на девять процентных пунктов, а в Германии — более чем на одиннадцать.

Такое расхождение объясняется различными причинами, пишет Der Spiegel. Например, потребители обращают больше внимания на изменения цен на часто совершаемые покупки, такие как продукты питания и напитки, топливо или другие товары основного потребления в супермаркетах.

«Если эти цены там растут выше среднего, люди склонны воспринимать инфляцию гораздо более высокой», — поясняет эксперт. Однако психологические аспекты, демографические и региональные различия, а также индивидуальное поведение потребителей также могут привести к тому, что они будут оценивать рост цен иначе, чем свидетельствуют официальные данные. «Это создает искажённую картину и вызывает сильное расхождение между воспринимаемой и фактической инфляцией», — говорится в исследовании.

Мало того, что существует много различий в восприятии инфляции, в Европе, а также в немецкоязычных странах официальные показатели инфляции также сильно расходятся, подчёркивает немецкий журнал. Согласно данным исследования, в мае он колебался от 2,8% в Греции до 21,5% в Венгрии. В Австрии он составил 8,8%, что выше, чем в Германии и Швейцарии.

«Ключевыми факторами инфляции являются географическая близость к России, зависимость от импорта энергоносителей и продовольствия, вмешательство государства с целью снижения отдельных цен и сила соответствующей валюты», — цитирует слова экономиста Ясмин Грёшль немецкий журнал Der Spiegel.

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