Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта

Стресс на работе – знакомое многим и вредное по своим последствиям явление. Не зря эту проблему называют “чумой” двадцать первого века. Накопившаяся усталость, переживания и другие неблагоприятные факторы вгоняют человека в состояние апатии, из которого нелегко выбраться. В такой ситуации энергии на реализацию планов и задач не остается, и наступает выгорание.

Работник, пребывающий в ресурсном состоянии – мечта каждого работодателя. У таких сотрудников полно сил, чтобы эффективно использовать рабочее время и выполнять поставленные задачи качественно и в срок. Однако поддерживать свой уровень внутренней энергии на должном уровне получается далеко не у всех. Рано или поздно многие люди сталкиваются с выгоранием, которое в корне меняет их отношение к жизни, работе и даже самому себе.

Как пишет Пятый канал,

бизнес-психолог, специалист по развитию мышления Екатерина Князева рассказала, какими симптомами сопровождается состояние выгорания. По словам специалиста, люди, столкнувшиеся с эмоциональным истощением, зачастую чувствуют себя уставшими с самого утра. Им свойственно испытывать беспричинную грусть, откладывать дела, постоянно отвлекаться и погружаться в негативные мысли.

По словам психолога, опустошение жизненной “батарейки” случается из-за того, что силы расходуются не по назначению. Причин у этой проблемы может быть множество, начиная от незабытых обид, заканчивая неправильным и токсичным окружением. Однако важно знать, как справиться с непростым состоянием.

В первую очередь, по словам эксперта, стоит определить, на что расходуются силы и как вернуть утраченную энергию. Также специалист порекомендовала методику “Пять удовольствий” для поддерживания ресурсного состояния. Согласно ей, необходимо выбрать и добавить в свой график несколько занятий, которые будут приносить радость в ежедневную рутину. Это может быть как прогулка в парке вечером, так и вкусный завтрак в кафе по утрам.