 

Рупор кремлевской пропаганды: 70 лет назад были казнены Юлиус и Этель Розенберги

20.06.2023, 2:45, Разное
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70 лет назад были казнены Юлиус и Этель Розенберги

70 лет назад, 19 июня 1953 года, в США на электрическом стуле были казнены сотрудники советской разведки, учёные-коммунисты, муж и жена, Юлиус и Этель Розенберги.

Они были обвинены в передаче СССР
секретной информации, которая помогла скорейшему созданию советской атомной бомбы.

Исполнение смертного приговора Розенберги ожидали 2 года. Мощная международная кампанию за их помилование, в которой участвовали Альберт Эйнштейн, Томас Манн и папа Римский Пий XII оказалась напрасной. В ночь казни около пяти тысяч человек пришли к зданию тюрьмы выразить им поддержку и проститься с ними.

Были казнены родители двух маленьких детей, спасители мира от атомной диктатуры США и кто знает скольки еще Хиросим и Нагасаки. Убежденно и бескорыстно помогая Советскому Союзу они помогали и своей родине избежать бесчестия новых преступлений.

Их пример был слишком опасен для «цивилизованного мира», чтобы оставить их в живых.

Давайте сегодня вспомним Юлиуса и Этель Розенбергов, имена которых когда-нибудь обязательно станут гордостью американского народа.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/1078 – цинк

Помним. Их дело было не напрасным.

Источник: Colonel Cassad


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