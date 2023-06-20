Мнение: О драме украинского контрнаступления… Залужный, что с лицом?

В прошлом году украинцы боготворили своего главкома ВСУ Валерия Залужного. Сначала за «оборону Киева», потом за Изюм, затем за Херсон. Так сложилась репутация победоносного командующего, который и на поле боя — орёл, и солдатам — отец.

В нынешнем году она ничуть не пострадала, несмотря ни на потерю Соледара, ни на падение «фортеции Бахмут», ни на в целом невнятные итоги зимней кампании для Украины, ни на отказ от весеннего наступления. Успешный полководец неожиданно показал себя ловким интриганом, сумев переложить часть ответственности на президента Владимира Зеленского, часть — на западных союзников, часть — на погоду и Всевышнего. Но сколь верёвочке ни виться, пришла пора проверки боем.

И что мы видим?

Сюжет, достойный пера Шескпира. В мае начала распространяться информация, что Валерий Залужный попал под удар российских ракет. И поползли слухи — «убит», «контужен», «ранен», «в коме»… Догадкам не было числа, учитывая, что главком и правда исчез из публичного пространства. Пессимисты мрачно вздыхали: их не убеждали слова спикеров Минобороны о твёрдом рукопожатии главкома. Оптимисты вяло отбивались догадками, что генерал в секретном месте готовит хитрый план, как сломать российскую военную машину. Видео украинского милитари-блогера из кабинета главврача разоблачили как фейк из-за прокола на мелочах. В конце концов, Офис президента Украины выпустил более-менее верифицируемое фото, где можно было кое-как «опознать» военачальника. Всё?

Не тут-то было!

Потому что совсем вскоре появилось другое фото, где Владимир Зеленский в компании высших украинских офицеров смотрел на лист бумаги формата А0, разложенный на столе. Главным в этой композиции «Важная встреча» было отсутствие на ней Валерия Залужного. Шутники предположили, что он камеру держал. Но тем, кто пошёл в «контрнаступ», было совсем не до смеха. Главком стал незаметно кем-то вроде талисмана для ВСУ: «где он — там #победа»…

А где же он? «Контужен»? «Ранен»? «Комиссован»?

Солдат эта проклятая неопределённость несколько нервировала и обескураживала, а некоторых — и деморализовывала. Так что на экраны всех смартфонов и планшетов вышла вторая серия блокбастера «Залужный жив! И живее всех живых». Уж теперь-то совсем точно можно не сомневаться?

Гм… Неизвестный Шекспир — тот ещё затейник. Сюжет опять сделал резкий поворот.

На видео — у Валерия Залужного почему-то опять карие глаза.

И на скриншотах тоже. А должны быть голубые. Или серые. В общем светлые, как на заглавном фото. Но они почему-то тёмные.

Конечно, сейчас «эксперты по фотографии», только-только закончившие объяснять геополитические расклады относительно перспектив принятия Украины в НАТО на Вильнюсском саммите, а до того столь же уверенно «распедалившие» стратегию действий ВСУ под Пятихатками, всё объяснят. И то, что в военное время значение синуса может достигать двух глаза командующего должны менять цвет несколько раз в день. И то, что это свет каждый раз «не так лёг» — бывает. И даже то, что всё это фотошоп, а настоящие глаза — они «какие надо глаза».

Уж лучше бы сказали, что это контузия привела к экстраординарному накоплению мелатонина в радужной оболочке, отчего глаза главкома и потемнели на время…

Ну а для тех, кто не обладает подобной экспертностью, всё же вопрос. Что у Залужного с лицом? Отчего так потемнели глаза?

—