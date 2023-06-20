Собянин открыл в Даниловском районе поликлинику после реконструкции

В Даниловском районе после реконструкции открылся филиал №2 детской поликлиники №91. В здании заменили коммуникации и внутренние перегородки, лифты и вентиляцию, обновили интерьеры и фасад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

“Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием: офтальмологическим и физиотерапевтическим, для функциональной диагностики, аппаратами УЗИ, ЛОР-установкой и многим другим”, – рассказал градоначальник.

В поликлинике появился кабинет здорового ребенка, где молодых мам научат ухаживать за новорожденным. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний организовали отдельный вход, для медиков оборудовали зоны отдыха.

Также открылась новая взрослая поликлиника в Измайлове и реконструированное здание детской поликлиники в Красносельском районе.

Собянин напомнил, что в программу реконструкции поликлиник входит 201 здание. Реконструкция 89 уже завершена, в остальных активно идет ремонт.

За последние дни пациентов приняли пять реконструированных поликлиник. Они находятся в районах Братеево, Восточный, Строгино, Чертаново Южное и Фили-Давыдково.