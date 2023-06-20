 

Собянин открыл в Даниловском районе поликлинику после реконструкции

20.06.2023, 1:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Даниловском районе после реконструкции открылся филиал №2 детской поликлиники №91. В здании заменили коммуникации и внутренние перегородки, лифты и вентиляцию, обновили интерьеры и фасад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

“Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием: офтальмологическим и физиотерапевтическим, для функциональной диагностики, аппаратами УЗИ, ЛОР-установкой и многим другим”, – рассказал градоначальник.

В поликлинике появился кабинет здорового ребенка, где молодых мам научат ухаживать за новорожденным. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний организовали отдельный вход, для медиков оборудовали зоны отдыха.

Также открылась новая взрослая поликлиника в Измайлове и реконструированное здание детской поликлиники в Красносельском районе.

Собянин напомнил, что в программу реконструкции поликлиник входит 201 здание. Реконструкция 89 уже завершена, в остальных активно идет ремонт.

За последние дни пациентов приняли пять реконструированных поликлиник. Они находятся в районах Братеево, Восточный, Строгино, Чертаново Южное и Фили-Давыдково.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Дай ума: у могилы основателя “Что? Где? Когда?” Ворошилова молят о помощи

20.06 / Предприниматели смогут организовать площадку для мероприятий в парке “Кузьминки-Люблино”

20.06 / Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения

19.06 / Le Figaro – Пекин назвал Тайвань «главной угрозой» в отношениях с Вашингтоном

19.06 / В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект

19.06 / “Прививки не защищают”: врач о побочном эффекте коронавируса

19.06 / От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе

19.06 / Назван самый опасный день недели

19.06 / “На детях звезд природа отдыхает”: Михаил Ширвиндт не оправдал надежд

19.06 / “Освободить место для чего-то нового”: Киркоров распродает свои личные вещи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика