Мнение: Нефтяной юанерубль, жизнь России под санкциями и переводы на Запад через Китай

1. Крупнейшие нефтедобывающие компании России и Китая уже отказались от доллара и евро во взаимных расчётах (ссылка):



«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, опубликованном 16 июня по итогу встречи с CNPC на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Одним из ключевых направлений сотрудничества «Роснефти» и CNPC являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», — сказано в заявлении.

Также в «Роснефти» отметили, что их сотрудничество с CNPC вносит значительный вклад в реализацию поставленной двумя лидерами стран цели, которая предполагает достижение товарооборота между Россией и Китаем в размере $200 млн. Российская компания ожидает, что объем взаимной торговли превысит этот уровень уже в 2023 году.

Тут пишут «в национальных валютах», так что я не знаю, какая там доля у рубля, а какая у юаня. Подозреваю, что у юаня больше. Нас это тоже вполне устраивает, но я всё равно продолжаю сожалеть, что полноценный нефтерубль не взлетел. Возможность сделать полноценный биржевой сорт нефти и продавать его за рубли у нас была.

2. Западные журналисты констатируют, что дела в России, несмотря на десятки тысяч западных санкций, обстоят лучше, чем ожидалось (ссылка 1), (ссылка 2):



Британская журналистка Sky News Диана Мэгней удивилась жизни в России под санкциями. По ее словам, западный бизнес остался в стране, несмотря на введенные ограничения.

«Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», — отметила корреспондент.

Она подчеркнула, что российская экономика успешно справляется с санкциями. Например, компания, владеющая брендом Zara, Inditex, открыла торговые точки с российскими названиями и, вероятно, торгует произведенным в стране товарами.

Президент России Владимир Путин, несмотря на попытки Запада ослабить страну, смог умело использовать санкции в экономических интересах государства. Об этом написал обозреватель Габор Штейнгарт в статье для немецкого издания Focus.

«Самая большая сырьевая держава мира полна жизни. Она потеряла западные страны, но приобрела много новых клиентов в других регионах мира», — подчеркнул журналист.

По мнению Штейнгарта, «отделение от Запада, о котором американцы говорят в отношении Китая, Россия в час испытаний организовала себе сама».

Обозреватель также подчеркнул, что Штаты и их союзники по НАТО предприняли ряд попыток сделать из Москвы изгой на международной арене. Однако российская экономика оказалась далеко не такой уязвимой, как считали многие.

Виртуально жму руку нашим иноагентам, которые 20 лет убеждали Запад, что Россия — это «клептократически-олигархический режим», и что достаточно конфисковать пару яхт, чтобы олигархи дружно вынесли Путина из Кремля. Молодцы, операция по дезинформации противника выполнена успешно.

3. Комментарий по поводу недавнего ограничения крупным международным китайским банком денежных переводов из России на Запад (ссылка):

Ранее стало известно, что Bank of China ограничил проведение переводов из России в банки Евросоюза, США, Швейцарии и Британии. Ограничения распространяются на те западные банки, которые используют Bank of China в качестве основного банка-корреспондента для переводов в юанях. <…>

«Если продолжать настаивать на проведении этих платежей и пытаться их осуществить, то мы можем столкнуться с ограничениями уже со стороны США или Евросоюза. Тогда направленные нами или нам средства застрянут в каналах обращения и платежи не дойдут ни в одну, ни в другую сторону. Эти деньги будут потеряны. Поэтому банк Китая временно ограничил такие платежи и расчеты», — объяснил [экономист Михаил] Беляев.

Экономист сообщил, что выход из сложившейся ситуации найдется как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц.

«Банковская сфера устроена таким образом, что всегда можно найти обходной путь, который позволит осуществить платежи между двумя контрагентами. Также есть китайская платежная карта UnionPay, которая используется. И, с другой стороны, никто не отменял возможность наличных расчетов», — добавил он. «Конечно, потребуются дополнительные организационные мероприятия и усилия. Но говорить о том, что это каким-то образом нас заденет и подорвет нашу экономику и наши отношения с Китаем, не приходится».