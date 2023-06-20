 

Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения

20.06.2023, 0:39, Новости дня
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Согласно подсчетам аналитиков, средние и медианные доходы населения некоторых регионов России значительно отличаются. В каком-то смысле это указывает на экономическое неравенство и вызывает опасения.

Как пишет “Царьград”, лидером рейтинга субъектов страны по доходам населения стал Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 3,24. Тем временем самый низкий балл у республики Ингушетии — 1. Специалисты, которые проводили исследование, рассудили, что среднестатистический житель ХМАО приблизительно в три раза богаче человека из Ингушетии.

“Радио 1” на основании приведенных данных сообщает, что москвичи, а также югорчане и ямальцы могут позволить себе в 1,5-2 раза больше покупок, чем жители других территорий России.

Между тем эксперты проанализировали, сколько человек в разных регионах получают крайне мало. Коэффициенты различаются и в ряде случаев выглядят тревожными. Так, в шести субъектах РФ 20% находятся за чертой бедности.

Но есть и позитивные тенденции. На основании статистических параметров, в целом в России динамика доли бедного населения снизилась на 1,2%. Например, в Курганской области на 1,5%. Подробности приводит URA.RU.


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