“Сейчас папа работает, а мама красивая”: Анастасия Костенко о главных источниках дохода в семье, секрете популярности, реакции на комментарии, детях и планах

Анастасия Костенко – третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова. Поначалу в адрес девушки летели только негативные комментарии вроде разлучницы, но Анастасия доказала, что она далеко не такая, какой ее видят другие. А когда она стала многодетной матерью, многочисленная аудитория начала воспринимать ее всерьез, без обидного статуса “жена Тарасова”. Хотя до их встречи девушка вела активную социальную жизнь и даже успела завоевать титул “вице-мисс Россия – 2014”.

Знакомство

Настя познакомилась со своим будущим мужем в компании друзей, куда попала по приглашению подруги. Вспоминает, что в тот вечер никуда не планировала выходить, но в Москву приехала подруга на короткое время, и со встречей нужно было что-то решать. В итоге в компании оказался и Дмитрий, который пришел с другом.

Настя вспоминает, что при первом знакомстве посчитала молодого человека гулякой, все-таки футболисты славятся своим разгульным поведением, да и на тот момент Дмитрий был женат на Ольге Бузовой. Для Анастасии женатые мужчины – табу. После вечеринки они долго не виделись, а когда встретились второй раз, Настя прямо сказала, что думала только о дружбе. Но, когда разговор зашел о более серьезных вещах, семье, детях, оказалось, что жизненные цели у ребят полностью совпадают. А Дмитрий оказался далеко не ханжой, а очень добрым, отзывчивым человеком.

Секрет популярности

Пара Анастасии и Дмитрия Тарасовых очень популярна в медийном пространстве. Телеграм-каналы, освещающие светскую жизнь, то и дело преподносят различные факты из жизни селебрити. Настя считает, что популярность создает интерес пользователей, ведь их пара появилась на свет из других, не менее популярных, отношений. Тарасов был женат на Ольге Бузовой, это не секрет. Настя считает, что большинство людей следит за их жизнью, чтобы сравнить с бывшими, обсудить, иногда уколоть ее, ведь за Настей долгое время тянулся шлейф разлучницы. Чужая жизнь, особенно публичных людей, всегда интересна. А последние дни Анастасию и вовсе обсуждают с новой силой, ведь она легла под нож хирурга и сделала пластику груди.

Борьба с хейтерами

Быть публичным человеком – это не только про влияние на массы, но и ежедневное столкновение с хейтерами. Сколько отрицательных комментариев получила семья Тарасовых в общем и Анастасия в частности, не сосчитать. В социальных сетях девушка получала множество комментариев негативного характера, и поскольку до встречи с супругом она с подобным не сталкивалась, для нее это было шоком. Невозможно было понять, почему незнакомые люди пытаются учить ее жизни, давать советы, оскорблять. Настя по неопытности и доброте душевной поначалу пыталась осаждать зарвавшихся комментаторов, стыдить, даже оправдываться. А потом поняла, что это пустая трата времени и людей невозможно переделать. Сегодня Настя относится к негативу по-философски. Читатели будут транслировать свое непрошеное мнение по поводу и без. Пусть пишут. Любой комментарий – это дополнительный рейтинг и охваты для нее как блогера.

Кто содержит семью

Некогда Дмитрий Тарасов был очень популярным футболистом, а футболисты, как все знают, зарабатывают большие деньги не только в нашей стране. Но Анастасия уточняет: деньги приходят, только когда футболист имеет контракт с клубом. В 2019 году Дмитрий получил серьезную травму, и “Локомотив”, в котором он играл, предложил сначала полностью восстановиться. Но контракт через год так и не был продлен. Десять месяцев супруга футболиста, можно сказать, содержала семью. У Насти были рекламные контракты, немного зарабатывал на рекламе и Дима. Сегодня, по словам Анастасии, равновесие в семье восстановлено: папа работает, мама красивая. Дмитрий с партнером открыли сеть футбольных и баскетбольных школ, воспитанники которых в первый сезон взяли чемпионские кубки в своих категориях.

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О детях

Не каждая супружеская пара отважится завести детей, а троих – тем более. Но у Анастасии и Дмитрия все шло по плану, оба были готовы и хотели большую семью. Правда, Анастасия планировала оттянуть этот момент на некоторое время, потому что она сама из многодетной семьи и отлично знает, сколько сил это требует. Сейчас в семье две дочери и сын. Возможно, в будущем супруги обзаведутся еще одним ребенком, они своих планов не скрывают, а Дмитрий и вовсе иногда поднимает эту тему на своей страничке в соцсетях.

Об алиментах

В прошлом году медийное пространство взорвала история о том, что Анастасия Костенко через суд добилась сокращения алиментов, которые Дмитрий платил своей дочери от предыдущего брака. Сумма была фиксированная и основывалась на заработках футболиста времен “Локомотива”. А поскольку Дмитрий давно там не играет, то и алименты должны быть сокращены. Тем более что в тот период семью содержала Настя. Так посчитала Настя и отправилась с документами к адвокату Екатерине Гордон, которая дело выиграла. Теперь бывшая супруга получает шестую часть доходов Тарасова. Конечно, мужчина дочери и без алиментов помогает, но когда все зафиксировано на бумаге, живется спокойнее.

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“Кодекс семьи Тарасовых”

Аудитория давно привыкла к тому, что блогеры чуть ли не каждый месяц выпускают какой-то марафон: о красоте, психологии, отношениях. У Насти с Димой марафон за плечами тоже имеется, но посвящен он был семейным отношениям. Со стороны кажется, что у ребят идеальная семья, и многие подписчики задавали каждому из них вопросы о том, как прийти к таким отношениям, как правильно поступить при ссорах не только с любимым, но и с другими членами семьи.

Безусловно, созданием марафона занимались и специалисты в том числе, много внимания этому удалял Дмитрий. Сама Настя принимала меньшее участие, потому что была беременна третьим ребенком, но у нее получалось работать с фокус-группой. В итоге марафон был выпущен и, надо сказать, пользовался популярностью. Однако ни Настя, ни Дмитрий никакой финансовой выгоды не получили. Видимо, говорит девушка, потому, что попали в неправильную команду. Все деньги, которые пользователи платили за участие, шли на оплату участвующих специалистов, в том числе психологов, продюсеров, копирайтеров.

На вопросы о том, собирается ли Настя повторить марафон или углубиться в эту тему глубже, отвечает негативно. Да, блогеры на марафонах зарабатывают немалые деньги, но сейчас жизненные цели у девушки совсем другие. Она учится в школе телевидения “Останкино”, повышает квалификацию, чтобы стать полноправным журналистом и телеведущей. Не до марафонов сейчас, ведь и работа, и семья требуют большого внимания.

Планы на будущее

Это только со стороны кажется, что Анастасия пользуется благами, которые создал благодаря своей карьере ее супруг. В реальности все обстоит куда сложнее. Настя имеет высшее образование, сейчас дополнительно занимается с педагогами, осваивая новую процессию – телеведущей. Ей это нравится, и она видит в себе потенциал. Кроме того, ей есть что сказать зрителю, и программу для себя она уже придумала. Говорит, что на телевидении не хватает программы, которая была бы полностью посвящена семье и отношениям внутри семьи. Настя, как никто, знает о таких проблемах, ведь ее родители были разведены и им, детям, приходилось вырабатывать собственную модель поведения.

Кстати, Анастасия была приглашена в Госдуму для обсуждения именно этого социального направления в числе других блогеров. Девушка этим достижением очень гордится и собирается углубиться в работу.