Мнение: О тревожном звоночке для Украины… Что узнал Роман Абрамович?

Говорят, если хочешь узнать правду, посмотри куда идут #деньги. Или, куда они не идут. Ещё недавно российский олигарх лондонской локации Роман Абрамович из кожи вон лез, «помогая» Украине. И в стамбульских переговорах он засветился, и в обмене пленных «азовцев»* на путинского кума Виктора Медведчка тоже, и деньгами помочь Киеву обещал — даже «Челси» продал. А уж как громко клялся при этом — любо-дорого послушать!

И вот…

Реальные деньги ожидаемо… не пришли. Причём, не просто так.

Поначалу появились известия о том, что перевод Великобританией средств от продажи английского футбольного клуба «Челси», ранее принадлежавшего бизнесмену Роману Абрамовичу, на Украину задерживается из-за позиции властей Евросоюза. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph. Согласно данным издания, правительство Соединённого Королевства ведет консультации с #ЕС о том, как должны быть использованы средства: либо их необходимо направить на нужды украинских беженцев, на чём настаивает Лондон, либо же использовать их непосредственно для Украине, как предлагает Брюссель. Первый вариант, понятное дело, оставляет миллиарды в распоряжении лондонского Сити, втарой отдаёт их на делёж между еврочиновниками и киевом.

Потом стало известно, что именно Роман Абрамович хочет, чтобы средства были направлены пострадавшим от конфликта как с Украины, так и из России, а британское правительство опасается идти на этот шаг из-за санкций. Источник, близкий к ситуации, заявил, что первоначально планировалось перевести средства Украине прошлым летом, а затем — в январе. Сейчас речь идёт о ближайшей зиме, однако и эти сроки не гарантированы.

И вот теперь знающие люди подтвердили, что ситуация сложнее и хитрее.

Это именно Роман Абрамович «активировал специальные правовые закладки» и фактически заморозил перечисление средств от продажи «Челси» в пользу Украины.

Эксперты уже увязали эти его действия с переломом в украинском кризисе. «Вероятно, Запад будет более активно переходить к мирной риторике и решать вопрос через переговоры. Сжигать немыслимые деньги без видимого результата Европа не хочет. Но и Украина предложить ничего не может. Роман Абрамович чувствует перелом и меняет правила игры». В лучшем случае ситуация с деньгами Абрамовича прояснится ближе к зиме. «Сначала была надежда на то, что деньги поступят уже прошлым летом, потом в январе 2023-го,— сказал источник.— Теперь, в Киеве надеются, что деньги начнут поступать на Украину хотя бы до зимы. Но нет никаких гарантий того, что это случится».

Вряд ли Роман Абрамович стал бы рисковать миллиардами просто так. Скорее, у него «есть инфа» — и надёжная.

Что же такого он узнал про будущее Украины, что счёл помощь её бесполезной тратой денег?

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