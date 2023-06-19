 

Le Figaro – Пекин назвал Тайвань «главной угрозой» в отношениях с Вашингтоном

19.06.2023, 23:40, Новости дня
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Глава МИД Китая Цинь Ган по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что больше всего вредит дипломатическим связям между странами вопрос Тайваня, пишет Le Figaro со ссылкой на китайские СМИ. В свою очередь в Госдепартаменте назвали переговоры «конструктивными» и «откровенными», а также сообщили, что Цинь Ган принял приглашение приехать с ответным визитом в Вашингтон.


AP

В воскресенье, 18 июня, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что «самой главной угрозой» для отношений между Пекином и Вашингтоном остаётся Тайвань, пишет Le Figaro со ссылкой на Центральное телевидение Китая. «Вопрос Тайваня является основополагающим для первостепенных интересов Китая», — цитирует телеканал слова главы китайской дипломатии в беседе с американским коллегой Энтони Блинкеном.

В то же время Госдепартамент США объявил в воскресенье, что после «конструктивных» и «откровенных» переговоров Цинь Ган принял приглашение госсекретаря приехать в Вашингтон. Пресс-секретарь Госдепа отметил, что стороны договорились впоследствии «запланировать визит на дату, которая подойдёт обоим».

Как рассказывает издание, в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен прилетел в Китай с двухдневным визитом в надежде ослабить двустороннюю напряжённость. От этой поездки никто не ждёт значительного прогресса, потому что страны расходятся во мнениях по множеству вопросов. Тем не менее, по словам Госдепа, цель переговоров — начать дипломатическую оттепель между Пекином и Вашингтоном, а также поддерживать диалог, чтобы ответственно налаживать китайско-американские отношения.

В Вашингтоне перед полётом Энтони Блинкен заявил, что его поездка должна позволить «наладить прямые каналы связи», чтобы две страны могли «ответственно налаживать отношения», затрагивая некоторые «проблемы и ошибочные представления», а также избегая дипломатических «просчётов». «При напряжённой конкуренции требуется поддерживать дипломатию, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастёт в столкновение или конфликт», — подчеркнул Блинкен. — Весь мир ожидает, что США и Китай будут сотрудничать».

Le Figaro напоминает, что глава американской дипломатии ступил на китайскую территорию впервые за пять лет — последний раз с визитом в Китай в октябре 2018 года прилетал его предшественник Майк Помпео, который в последние годы президентства Дональда Трампа начал проводить стратегию конфронтации с Пекином. Администрация Байдена продолжила вести жёсткую линию и даже пошла дальше по некоторым вопросам — например, ввела контроль за экспортом, чтобы сократить закупки произведённых в Китае микросхем высокого класса, которые «используются в военных целях».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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