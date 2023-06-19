 

В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект

19.06.2023, 23:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев анонсировал законопроект о возврате переходов на летнее время. Документ должны внести на рассмотрение 21 июня – в день летнего солнцестояния.

Парламентарий считает необходимым перевод стрелок на час вперед каждый март, ведь так, по его мнению, можно увеличить световой день. Мол, ненормально, когда летом в 3:00 уже светло, а в 21:00 уже темно. Жители России после перевода стрелок смогут сэкономить на электроэнергии.

При этом Матвеев сомневается, что инициатива будет поддержана большинством. По его словам, в правительстве дали отрицательное заключение по поводу законопроекта из-за отсутствия в нем расчетов, связанных с изменениями двухтарифных счетчиков, расписанием и так далее.

Но парламентарий продолжает настаивать на переводе стрелок, приводя в качестве аргумента тот факт, что жители некоторых регионов живут “не в своем часовом поясе”. Матвеева поддерживает депутат Госдумы Сергей Жигарев. Дескать, многие привыкли к тем временам, когда переводили часы на час вперед и назад.

Другой депутат, Анатолий Вассерман, против такой инициативы. Он считает, что многие москвичи положительно смотрят на законопроект, но остальные россияне “скорее всего будут против”. “Экономия на освещении настолько мала по сравнению с общим нынешним энергопотреблением, что вряд ли есть смысл ради нее возиться”, – сказал Вассерман.

Неодобрительно о возврате переходов на летнее время высказался сотрудник центра погоды “Фобос” Михаил Леус. Он убежден, что такой процесс негативно скажется на организме проживающих в России людей. Мол, перевод часов два раза в год приведет к стрессу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Врач-инфекционист назвала 3 главных “летних” болезни

20.06 / Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта

20.06 / Собянин открыл в Даниловском районе поликлинику после реконструкции

20.06 / Дай ума: у могилы основателя “Что? Где? Когда?” Ворошилова молят о помощи

20.06 / Предприниматели смогут организовать площадку для мероприятий в парке “Кузьминки-Люблино”

20.06 / Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения

19.06 / Le Figaro – Пекин назвал Тайвань «главной угрозой» в отношениях с Вашингтоном

19.06 / “Прививки не защищают”: врач о побочном эффекте коронавируса

19.06 / От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе

19.06 / Назван самый опасный день недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика