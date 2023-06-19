Сколько диверсии ни виться…

Что известно из международного расследования подрыва «Северных потоков» — и каковы его политические ставки.



Поверхность Балтийского моря после подрыва газопровода. Фото: Минобороны Дании / ТАСС

Тайна подрыва газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» продолжает напоминать о себе в словесной войне между Западом и Россией. Тема заиграла с новой силой с началом украинского контрнаступления, хотя прямого отношения к событиям на поле боя вроде бы не имеет.

Оживление интереса к ней совпало с предстоящими саммитами НАТО и ЕС, где должны проясниться перспективы членства Украины или каких-то форм ее привязки к организациям «коллективного Запада».

А разговоры о будущем российских поставок газа в Европу сейчас бессмысленны, во всяком случае, неактуальны.

Совет Безопасности ООН провел 15 июня в Нью-Йорке по инициативе РФ консультации на тему «потоков». Москва обвинила Запад в медлительности и скрытности. Совет НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе по следам диверсии в Балтийском море решил создать специальную структуру по защите важных трубопроводов и кабелей, проходящих по морскому дну.

Атмосфера в Европе все больше напоминает ту, что была во времена двух мировых войн, когда реальные ужасы фронта сопровождались слухами, легендами и мифами, тайной дипломатией «нейтралов» со шпионскими узлами в их городах, скрытыми фигами в карманах союзников.

Напомним о сути проблемы. 26 сентября 2022 года серия глубоководных взрывов потрясла газопроводы «Нордстрим-1» и «Нордстрим-2», проходящие по дну Балтийского моря к юго-востоку и северо-востоку от датского острова Борнхольм. Взрывы повредили три из четырех подводных трубопроводов проекта «Северный поток», которые были построены для прямой транспортировки природного газа из РФ потребителям в Западной Европе, хотя ни один из них к тому времени не работал. Одна ветка газопровода «Нордстрим-2», которая так и не была введена в эксплуатацию, и обе ветки более старой газопроводной системы «Нордстрим-1» были повреждены, что привело к выбросу большого количества газа.

Власти Дании и Швеции быстро исключили несчастный случай. По словам экспертов, подводные фотографии мест взрывов указывали на детонацию взрывчатых веществ. Эти страны начали свое расследование как владельцы экономических зон, по которым проложены трубы. И отвергли предложение РФ подключиться к расследованию. Свой поиск правды начала Германия. Потом — Польша.

Версии о причастности Кремля

Сразу после взрывов НАТО заявило о «преднамеренных, безрассудных и безответственных актах диверсии». Некоторые американские и европейские официальные лица изначально предположили, что Москва взорвала собственные трубопроводы, чтобы усугубить энергетический кризис в Европе. Президент Владимир Путин в свойственных ему «народных» выражениях отверг эту интерпретацию, а прокремлевские СМИ стали разрабатывать американский след.

Польша и Украина немедленно назвали виновной Россию. Однако американские и европейские спецслужбы, как сообщается, не смогли найти убедительных доказательств этого. Если так, то остается неясным и спорным вопрос о мотивах Москвы.

Европейские политические и экономические обозреватели слабо верят, что РФ могла бы что-то выиграть от уничтожения трубопровода, который для нее был символическим проектом века. Хотя уже и не работал.

Как в дешевом детективном телесериале, все вроде понятно с самого начала. РФ строила «Северные потоки», чтобы обойти неконтролируемую Украину и продавать как можно больше трубопроводного газа Европе, прежде всего ее индустриальному локомотиву — Германии. Держать таким образом Европу «на энергетическом поводке». Но «после Крыма» Европейский союз стал по политическим мотивам этому сопротивляться — например, был принят антимонопольный закон о «третьем энергетическом пакете», ущемлявший права «Газпрома». С утверждением «зеленого курса» на переход к возобновляемым источникам энергии перспективы российского углеводородного топлива в Европе все больше теряли популярность. И в Брюсселе, и Берлине разрабатывались планы навсегда разорвать связи с российской энергетикой — но на переходный период к «зеленому» будущему российский газ был бы как нельзя кстати.

Но после февраля 2022 года от продолжения покупки газа в РФ постепенно отказалась даже державшаяся до конца Германия.

Четыре трубы по дну Балтики стали бессмысленной инвестицией для российской и западных компаний, которые в нее вложились.

Что касается США, то президент Дональд Трамп еще до начала полномасштабной российской операции в Украине был против обоих «Нордстримов». Они, по его словам, превращали Европу в «заложницу» России. И ввел санкции против любой компании, которая будет сотрудничать в проекте «Нордстрим-2». Президент Джо Байден снял санкции, пойдя скрепя сердце навстречу германским союзникам. Не надолго. 7 февраля 2022 года, когда российские войска скапливались у границы с Украиной, он обещал попросту уничтожить «потоки», если РФ только «вторгнется». Что дало Кремлю повод публично считать «англосаксов» ответственными за диверсию.

Версии о причастности Киева

Киев, разумеется, с самого начала был против балтийских «потоков», которые он считал целиком антиукраинскими проектами. Но причастность к взрывам упорно отрицал. Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому Bild потребовал доказательств у тех, кто настаивает на том, что это сделали военные и разведывательные службы Украины. Правда, как ранее допустила Washington Post, организаторы акции могли держать Зеленского в неведении, чтобы политика не помешала выполнению замысла.

Но к чему Украине отдавать приказ о взрыве трубопроводов, которые уже превратились в инвестиционные руины, — одна из величайших загадок.

Расклад подозреваемых, казалось, ясен и начинающему следователю. Но даже в дешевых сериалах, наводнивших российский телеэфир, очевидная вначале версия не подтверждается.

«Украинский след»: что сообщают западные СМИ

Wall Street Journal сообщала, ссылаясь на свои источники, что

за три месяца до подрыва трубопроводов военная разведка Нидерландов поделилась с американским ЦРУ информацией о подготовке Украиной группы водолазов для тайной операции против «Северных потоков». В июне 2022 года США якобы предупредили Украину, чтобы она не делала этого.

По словам тех же источников, в августе европейские члены НАТО получили от ЦРУ «отбой»: угроза, по крайней мере, стала менее вероятной.

Но в распоряжении Washington Post есть документ американских спецслужб, который резюмирует выводы о плане атаки. Национальный гвардеец США Джек Тейшейра, которому за это были предъявлены обвинения, якобы поделился содержанием документа в числе сотен других секретных документов в закрытой чат-группе на платформе Discord. Газета получила доступ ко многим из этих документов и публикует серию статей об утечке разведданных.



Суд над Джэком Тейшейра (в центре), организовавшем утечку секретных документов. Margaret Small / AP / ТАСС

По сообщениям американских газет от 10 июня, следователи Федерального управления уголовной полиции Германии изучают сведения о том, что некая украинская диверсионная группа могла использовать Польшу как базу для операции. Польша уже несколько месяцев проводит собственное расследование и отрицает свою роль в диверсии.

Немецкие следователи полностью реконструировали весь двухнедельный рейс «Андромеды» — 50-футовой белой прогулочной яхты — и установили, что она, отклонившись от своего маршрута, заходила в польские воды. Немцы успели собрать данные радио- и навигационного оборудования «Андромеды», также спутниковых и мобильных телефонов, учетных записей Gmail, которыми пользовались находившиеся на ней люди. Есть и образцы ДНК, оставленные на борту…

Следователи говорят, что яхта была арендована через посредничество варшавского турагентства, которое, как они полагают, входит в сеть украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой. 3 апреля газета Washington Post со ссылкой на них же сообщила, что неизвестные диверсанты могли использовать несколько судов. Версия с одной яхтой казалась маловероятной.

По мнению экспертов Washington Post, теоретически возможно поместить взрывчатку на трубопроводе вручную. Но даже опытным дайверам было бы сложно погрузиться на более чем 200 футов (60 метров) и медленно вернуться на поверхность, чтобы дать время для декомпрессии их тел. Такая операция потребовала бы нескольких погружений, в результате чего «Андромеда» была бы обнаружена в акватории с оживленным судоходством. Легче представить себе участие дистанционно управляемых подводных аппаратов или небольших подводных лодок. Это уже маловероятно для независимой группы диверсантов-единомышленников.

Следователи подтвердили, что следы боевых взрывчатых веществ, найденные при обыске «Андромеды» в январе, совпадают с взрывчаткой, которая применена при подрыве трубопроводов. Хотя эти улики могли быть подброшены на борт лодки.

Итак, пока остаются без ответа несколько вопросов, касающихся использования «Андромеды». Могла ли небольшая яхта доставить все необходимое для мощных взрывов, и хватило бы для исполнения диверсии шести человек, находившихся на ее на борту? Из этого следует важнейший по значению вопрос: могло ли это быть частной инициативой или операцию спонсировало государство?

Сообщается, что следователи сосредоточились на «Андромеде» после того, как получили наводку от одной из западных разведслужб, и предположили, что находившиеся на яхте пять мужчин и одна гражданка совершили эту громкую диверсию. Яхту арендовал человек с гражданством Польши и Германии, а зарегистрированная компания, по мнению следователей, контролировалась состоятельным украинцем. 6 сентября яхта вышла из немецкого порта Росток, потом остановилась в бухте Вике немецкого острова Рюген, а дальше по маршруту посетила датский островок Кристиансё в непосредственной близости от мест взрыва трубопровода.

Насколько сложно выполнить эту миссию водолазам, не требует ли она непосредственного привлечения соответствующим образом подготовленных войсковых спецназовцев, или эту задачу могли освоить и водолазы-любители? Ответ на этот вопрос, который, казалось бы, диктуется здравым смыслом, вовсе не очевиден.

«Почти каждый террористический акт на суше совершают гражданские лица — и на море то же самое», — приводит Die Welt слова Ахима Шлёффеля, немецкого дайвера-экстремала, основателя ассоциации технического дайвинга ФРГ.

В начале марта New York Times написала, ссылаясь на новые разведданные США, что диверсию совершила проукраинская группа, которая действовала не обязательно при поддержке украинского государства.

Она, вероятно, состояла из жителей Украины и России, но никаких доказательств прямой связи между диверсантами и руководством Украины нет. Водолазы диверсионной группы не работали на государственные военные или разведывательные службы, но, по данным разведки, они могли пройти в них подготовку в прошлом.

Официальные лица США и Германии подчеркивают, что по-прежнему существует вероятность того, что диверсия была замаскирована так, как будто совершена кем-то другим. Украинские официальные лица по-прежнему указывают на эту возможность, называя Россию вероятным спонсором, но не приводя никаких доказательств.

Прошлогодняя реплика президента Байдена о том, что в случае полномасштабного наступления российских войск на Украину газопровода «Нордстрим-2» больше не будет», тоже не забыта. Некоторые интерпретировали ее как заблаговременное признание вины. В том числе американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Информационную «бомбу Херша» сразу подхватили российские официальные лица и государственные СМИ. Версия Херша основывалась, в отличие от его «пулитцеровского» расследования, не на собственных разоблачениях, а на рассказе единственного анонимного источника, который, по словам автора, имел «непосредственное знание оперативного планирования» диверсий. Белый дом отклонил его утверждения как «полную выдумку».

Немецкие и другие западные СМИ по крохам утечек сходятся во мнении, что несколько нитей следствия ФРГ, по-видимому, ведут в сторону Украины.

Федеральная прокуратура и правительство оставили эти данные практически без комментариев. Личности преступников и их мотивы — это предмет продолжающихся расследований, пояснил в конце мая представитель прокуратуры Карлсруэ. О промежуточных результатах расследования Швеции и Дании известно еще меньше. Шведский прокурор Матс Юнгквист рассчитывает осенью предъявить обвинения лицам, ответственным за диверсии. В интервью Шведскому радио на прошлой неделе он отметил лишь, что шведы и датчане сотрудничают с немцами и расследование приближается к заключительной фазе. Госдепартамент США заявил, что не комментирует свои закрытые переговоры с союзниками по этому вопросу.

На заседании СБ ООН 15 июня российская делегация вновь настаивала, что за взрывами стоит Запад и что она хочет международного расследования. В марте ей не удалось добиться этого. Из членов Совета Безопасности только она сама, Китай и Бразилия проголосовали за подготовленный ею текст. Остальные 12 воздержались.

«Мы будем добиваться международного расследования и наказания тех, кто стоит за этим преступлением», — пояснил журналистам заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

«Сейчас мы думаем о том, как будем продолжать наш курс. В этом отношении ничего не исключено», — сказал Полянский. И добавил, что РФ «не удовлетворена». Швеция, Дания и Германия в ответах на вопросы о ходе своих расследований, по его словам, «просто ходили по кругу», а ситуация была «абсолютно невыносимой».

Еще менее охотно комментируют материалы прессы по делу о подрыве балтийских потоков лидеры государств и правительственные чиновники.

Правда, на этом удобном фоне министры обороны стран НАТО, обеспокоившись безопасностью таких объектов инфраструктуры, как газопроводы и подводные кабели, утвердили в прошлую пятницу создание «морского Центра безопасности критической подводной инфраструктуры» со штаб-квартирой в Нортвуде, недалеко от Лондона. Говоря о создании нового управления, генсек Йенс Столтенберг напомнил об угрозе диверсий против подводных объектов и наличии у РФ средств для этого.

«НАТО не может постоянно присутствовать на тысячах километров (используемой Западом) подводной инфраструктуры, — пояснил он журналистам. — Но мы можем лучше собирать… разведданные, обмениваться информацией, сопоставлять ее».

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной новой национальной стратегии ФРГ, сославшись на секретность, не стал прямо отвечать на вопрос журналиста о причастности Киева к диверсиям на трубопроводах.

Главный предмет сражения на правовом и пропагандистском фронтах — это юридическое признание Украины террористическим государством, что ослабило бы и ее поддержку странами Запада, особенно Германией, и общественностью. На этом сосредоточилась российская дипломатия.

Причем необходимо признание такого статуса именно государства, а не какого-нибудь аналога ЧВК «Вагнер» или патриотов, купивших форму в военторге.

Сейчас в Европе не совсем мирное время. Как никогда большую роль играют впечатления, симпатии и антипатии. Пока симпатии на стороне Украины, и ей многое прощается, списывается на пределы необходимой обороны.

В воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг идею «ненасильственного сопротивления» Украины, высказанную епископским викарием Оснабрюкской епархии Тео Паулем. Он посоветовал священнику отправиться в Украину и рассказать об этом на месте ее жителям.

Александр Минеев,

Соб. корр. в Брюсселе

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