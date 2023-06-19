Мнение: НАТО атакует Россию комарами?

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что американцы разрабатывают систему заражения солдат противника с помощью инфицированных комаров. Доставлять насекомых к нужному месту США хотят с помощью беспилотников.

Дословно: «О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее» (отсюда).

По словам генерала, специальный беспилотник будет доставлять в заданную точку контейнер с насекомыми и высвобождать их. Комары кинуться искать солдат и офицеров и кусать их, заражая, к примеру, малярией.

Если бы все это говорил не генерал-лейтенант, решил бы, что это шутка. Но это рассказал генерал-лейтенант! Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России! Выходит, это не шутка? Выходит, что есть угроза атаки России комарами НАТО?

И мне интересно, что противопоставит России натовским беспилотникам с контейнерами с комарами? А, вдруг, эти беспилотники полетят на Москву, на Кремль? И даже если сами беспилотники собьют, не разлетятся ли комары еще быстрее, и куда более злыми? И кого они могут покусать? Есть ли у нас контроружие против комаров НАТО?

Иллюстрация отсюда

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