 

Мнение: НАТО атакует Россию комарами?

19.06.2023, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что американцы разрабатывают систему заражения солдат противника с помощью инфицированных комаров. Доставлять насекомых к нужному месту США хотят с помощью беспилотников.

Дословно: «О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее» (отсюда).

По словам генерала, специальный беспилотник будет доставлять в заданную точку контейнер с насекомыми и высвобождать их. Комары кинуться искать солдат и офицеров и кусать их, заражая, к примеру, малярией.

Если бы все это говорил не генерал-лейтенант, решил бы, что это шутка. Но это рассказал генерал-лейтенант! Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России! Выходит, это не шутка?  Выходит, что есть угроза атаки России  комарами НАТО?

И мне интересно, что противопоставит России натовским беспилотникам с контейнерами с комарами? А, вдруг, эти беспилотники полетят на Москву, на Кремль? И даже если сами беспилотники собьют, не  разлетятся ли комары еще быстрее, и куда более злыми?  И кого они могут покусать? Есть ли у нас контроружие против комаров НАТО?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: 70 лет назад были казнены Юлиус и Этель Розенберги

20.06 / Мнение: О драме украинского контрнаступления… Залужный, что с лицом?

20.06 / Мнение: Что мы возим из Лиссабона

20.06 / Главный дракон

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Когда связи не помогли

20.06 / Мнение: Нефтяной юанерубль, жизнь России под санкциями и переводы на Запад через Китай

20.06 / Мнение: Психострим – во вторник! Ура!

20.06 / “Сейчас папа работает, а мама красивая”: Анастасия Костенко о главных источниках дохода в семье, секрете популярности, реакции на комментарии, детях и планах

19.06 / Мнение: О тревожном звоночке для Украины… Что узнал Роман Абрамович?

19.06 / Сколько диверсии ни виться…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика