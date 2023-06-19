Бикини с широким низом, бюстгальтер без подкладок: лучшие купальники для уверенности на пляже

Наступило долгожданное лето – пора отпусков, долгих вечерних прогулок и активного водного отдыха. Если вы еще не купили новый купальник, то наша статья окажется для вас полезной. Эксперт по купальникам Сусана Лорена рекомендует выбирать купальник так же, как и нижнее белье, игнорируя модные тенденции и обращая в первую очередь внимание на посадку, крой и комфорт. Развеем несколько популярных мифов и расскажем, как выбрать идеальный купальник.

Табу на бикини с широким низом

Бикини с широким низом не скрывают лишний вес, как многие привыкли считать, а, напротив, визуально увеличивают женскую фигуру. Лишняя ткань добавляет лишние сантиметры. Отдавайте предпочтение плавкам с высоким вырезом и регулируемыми завязками по бокам, которые удлиняют ноги. Такая модель смотрится очень стильно и выигрышно, особенно на фотографиях, которые мы так любим выкладывать в социальные сети. Вместо того чтобы стесняться своей фигуры и скрывать ее под одеждой, подчеркните ее достоинства.

Избегайте крупных принтов

Следующий совет касается принтов, которые, несмотря на свою популярность, подходят не всем женщинам. При выборе купальника обращайте внимание на то, чтобы принт на ткани не был слишком большим, иначе он добавит вам пару килограммов.

Если вы хотите скрыть лишний вес и подчеркнуть красивые изгибы своего тела, то вам идеально подойдет слитный однотонный купальник. Это универсальный вариант для женщин всех возрастов с разными типами фигуры.

На рынке представлен большой выбор моделей разных расцветок. Каждая женщина может выбрать оттенок, который выгодно подчеркнет ее цвет кожи.

Бюстгальтер без подкладок

Социальные сети пестрят фотографиями девушек с модельной внешностью в купальниках, и миллионы женщин пытаются соответствовать этому идеалу. Но в реальной жизни идеала не существует, и на пляже или в бассейне мы должны думать не о том, какими нас видят окружающие, а о собственном удобстве и комфорте.

Возможно, тридцать лет назад подкладка была обязательным элементом бюстгальтера, но времена изменились, и сегодня обладательницам маленького бюста достаточно выбрать модель с небольшим треугольным вырезом, чтобы выглядеть модно. Еще одно преимущество маленькой груди в том, что можно носить купальник с глубоким вырезом, не выглядя при этом слишком откровенно.

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Для женщин, которые хотят визуально улучшить форму груди, дизайнеры придумали бикини-топы и цельные купальники, в которых есть съемные подкладки. Вязаные ткани и рюши также создают иллюзию объема в бикини-топах.

Корректирующее белье

Обладательницам большого бюста не нужно покупать корректирующее белье. Помимо того факта, что утягивающие купальники неудобны, они также скрывают достоинства женской фигуры. Однако нужно покупать модель с плотной чашечкой, поэтому выбирайте бикини так же, как вы выбираете бюстгальтер.

Черный не самый универсальный цвет

Черный цвет не всегда выигрышный вариант по отношению к определенным оттенкам кожи. Если вы хотите придерживаться темных тонов, тогда выбирайте более мягкие оттенки, такие как хаки, темно-синий, коричневый и бордовый. И помните: правильно подобранный купальник будет смотреться на вас более выигрышно, чем любой модный цвет. Возможно, вам придется примерить много моделей, прежде чем вы найдете ту, которая идеально вам подойдет.

Купальник-бандо с рюшами

Цельный купальник прикрывает животик, но, если вы выберете неправильный фасон, это может привести к обратному эффекту. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение фасону, подчеркивающему талию. Обычно это купальники с запахом или с вытачкой, когда детали пошива визуально делают талию меньше. Также выбирайте матовую ткань, потому что блестящие ткани, как правило, прибавляют лишний вес.