 

От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе

19.06.2023, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Это сегодня Сергей Глушко известен как стриптизер Тарзан, муж Наташи Королевой и вхож в столичную светскую тусовку. Много лет назад он был не то что никому не известен, а даже вынужден был буквально перебиваться с хлеба на воду.

Сергей родился в Архангельской области в семье потомственных военных. После окончания школы, он, разумеется, пошел в военное училище, а следом устроился работать на космодром “Плесецк”.

В один из дней Сергей Глушко примет волевое решение: нужно переезжать в Москву. В тот момент он даже не знает, что именно в столице придет к успеху и за несколько лет дойдет от роли сторожа до мужа известной певицы Наташи Королевой.

Но обо всем по порядку: вначале Глушко работал и жил прямо на стройке. Зато там кормили и было, где переночевать, поделился мужчина в эфире “Звезды сошлись”. Затем будущая звезда стала продавцом мебели, а затем уже и танцором по кличке Тарзан.

К слову, делом, принесшим Тарзану известность, Наташа Королева гордится, как и их сын. Подчеркнула певица как-то, что большой талант нужно для того, чтобы красиво раздеться. И в этом, уверена она, у Сергея Глушко конкурентов нет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Spiegel – из-за роста цен немцам кажется, что инфляция в три раза выше, чем «на самом деле»

20.06 / The Guardian – в Париже идёт суд над четырьмя обвиняемыми в подготовке терактов

20.06 / Врач-инфекционист назвала 3 главных “летних” болезни

20.06 / Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта

20.06 / Собянин открыл в Даниловском районе поликлинику после реконструкции

20.06 / Дай ума: у могилы основателя “Что? Где? Когда?” Ворошилова молят о помощи

20.06 / Предприниматели смогут организовать площадку для мероприятий в парке “Кузьминки-Люблино”

20.06 / Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения

19.06 / Le Figaro – Пекин назвал Тайвань «главной угрозой» в отношениях с Вашингтоном

19.06 / В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика