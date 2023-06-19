Черный с всплесками яркого цвета: как заставить противоположные палитры в гардеробе работать на себя

Вы просыпаетесь, заглядываете в свой шкаф, заполненный сотнями вещей, и приходите к выводу, что вам нечего надеть. Разве не знакомая ситуация? Действительно, многие сталкиваются с подобной проблемой выбора и создания луков. В итоге вы надеваете свой любимый черный монохромный наряд и направляетесь к двери. Однако эта простая безотказная мода может вас старить.

Всплеск цвета как решение проблемы

Черный цвет подходит не всем. Есть важный нюанс, из-за которого нужно с осторожностью носить темную одежду. Дело в том, что насыщенный темный оттенок подчеркивает морщинки, делает серым цвет лица. Это похоже на то, как важно освещение для создания фотографий.

Вы же не хотите, чтобы ваша идеальная улыбка была скрыта в тени, не так ли? А вот черный цвет и правда может скрыть привлекательные черты лица, сделав акцент на недостатках и изъянах кожи. К счастью, есть простое решение, как справиться с подобной проблемой. Не нужно отказываться от черной одежды? Просто добавьте в образ ярких красок.

Добавление яркого оттенка превратит ваш темный наряд из траурного в красивый и нарядный. Всего один аксессуар может изменить все. Вам не нужно прощаться с черной одеждой навсегда, нужно только добавить акцентных деталей.

Как определить, удачен ли наряд

Эксперт по цвету и стилю Джулс Стэндиш знает, как определить, старит ли вас темный однотонный наряд. «Поднесите темную одежду к лицу, встаньте перед зеркалом и поищите темные линии под подбородком, тени вокруг глаз или выделенные линии на лице», — советует эксперт.

Если ваше маленькое черное платье подчеркивает эти проблемные зоны, вам следует избегать любых черных вещей близко к лицу. Стэндиш предлагает яркие цвета вокруг декольте. Яркий воротник, эффектное ожерелье или шарф позволяют станут дополнением к вашей темной одежде.

Убедитесь в том, что вещи ярких светлых оттенков находятся близко к лицу. Тогда вы точно не будете выглядеть старше своих лет. Учтите, что в тренде крупные массивные украшения, поэтому используйте яркие бусины, металлик, жемчуг и драгоценные камни, чтобы освежить любой лук.

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Используйте яркие цвета, чтобы подчеркнуть достоинства

Черный стройнит. Мы все слышали эту маркетинговую стратегию, которая увеличила продажи маленьких черных платьев до рекордных показателей. Да, черный скрывает недостатки. Но ведь он скрывает и достоинства. А зачем прятать то, что лучше всего показывать миру?

Харриет Коул, креативный директор журнала Ebony, предлагает добавить ярких красок к вашим любимым атрибутам. Скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства — вот, зачем призвана концепция всплеска яркого цвета на черном фоне. Это означает, что вы надеваете черные вещи там, где есть проблемные зоны, а добавляете яркие туда, на чем нужно сделать акцент.

Например, вам нравится ваша талия? Добавьте оранжевый пояс. Хочется привлечь внимание к ногам? Попробуйте желтые туфли или цветные колготы колготки, если осмелитесь. Даже добавление радужных оттенков с помощью лака для ногтей, помады или теней для век освежит полностью черный образ.

Вместо заключения

Не позволяйте черному брючному костюму, макси-платью или костюму-двойке старить вас или «заглушать» вашу красивую внешность. Используя только один яркий цвет, можно вдохнуть новую жизнь в тусклый наряд.

Вы можете рассмотреть любые оттенки: они будут красиво выделяться на темном фоне. Например, классическим является сочетание черного и красного. Также можно рассмотреть желтый, сиреневый, салатовый, оранжевый или голубой оттенки. Экспериментируйте, добавляя яркие акценты в те или иные образы с использованием черной одежды. Остановитесь на том варианте, который больше всего импонирует вам и помогает выражать свою индивидуальность.