 

“На детях звезд природа отдыхает”: Михаил Ширвиндт не оправдал надежд

19.06.2023, 20:45, Новости дня
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Некогда известный телеведущий Михаил Ширвиндт попал в неприятную ситуацию. Формально он стал заложником своих собственных высказываний.

По словам Михаила, он сам решил оставить работу на российском телевидении, потому что ему стало тягостно выносить все, что там происходит. Но ведущего быстро осадил известный продюсер Леонид Дзюник, которого слова Михаила Ширвиндта просто рассмешили.

Продюсер считает, что ни один человек сам не отказался бы от работы на отечественном телевидении, ведь там платят неплохую зарплату. Своей пламенной речью Леонид Дзюник дал понять, что Михаил Ширвиндт не оправдал надежд.

“Наконец-то нашли программу о животных. У программы были самые минимальные цифры рейтинговые. Никому он 300 лет не упал. На детях звезд природа отдыхает. Вот тут природа отдохнула. Нет таланта”, – заявил эксперт шоу-бизнеса.

Напомним, что Михаилу Ширвиндту сейчас 64 года. Из телеведущих он быстро переквалифицировался в блогеры. На его канале более 200 тысяч подписчиков, а рассказывает звезда о еде и путешествиях.

В 2020 году шоумен в третий раз женился на Анастасии Пономаревой. Женщина моложе супруга на три десятка лет. Анастасия родила ведущему сына. Помимо творчества, Михаил Ширвиндт старался проявить себя в качестве бизнесмена, открывая рестораны в Москве. Однако и в этом деле он успехов не снискал, 2019 году точки общепита были закрыты.


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