Строков, диетолог: Черная смородина может снизить уровень холестерина

Диетолог Игорь Строков специально для МедикФорума говорит, что черная смородина – отличный способ добавить в свой рацион продукты, полезные для сердца. Эта легкодоступная ягода, сезон которой приходится на июль-август, может помочь в борьбе с высоким уровнем холестерина и, как следствие, с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Флавоноиды – это встречающиеся в природе соединения, которые, как было доказано, полезны для здоровья. Эти соединения улучшают работу кровеносных сосудов, уменьшают липкость крови и тем самым снижают вероятность образования вредных мелких тромбов.

Флавоноиды, содержащиеся во фруктах и овощах, могут подавлять производство плохого холестерина, также известного как окисленный липопротеин. Если не принимать меры, это может привести к сужению кровеносных сосудов, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже инсульту.

Эти эффекты были подтверждены лабораторными исследованиями, в ходе которых было доказано, что флавоноиды способны снижать образование вредного холестерина.

Было доказано, что сок черной смородины также оказывает положительное воздействие на кровеносные сосуды. В одном исследовании антоцианы сока черной смородины улучшили кровоток в предплечье, уменьшив при этом скованность плеча.