 

Южнова Гепатолог: Треть взрослых имеют смертельные заболевания печени

19.06.2023, 20:25, Разное
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Когда заболевание печени достигает последней стадии, оно может привести к летальному исходу, так как печень перестает работать. Согласно недавнему исследованию, у трети взрослых людей есть смертельное заболевание печени.

Отсутствие симптомов может затруднить диагностику “тихого убийцы”. Это состояние также может привести к раку, сердечно-сосудистым заболеваниям или диабету 2 типа. Оно также известно как метаболически связанная жировая печень и может быть вызвано ожирением, высоким уровнем сахара или жиров в крови. Часто в этом виноваты плохие привычки образа жизни.

Процент пациентов с NAFLD увеличился на 131% с 1988 года, когда он составлял 16%, до 2018 года – 37%. Об этом пишет Алла Южнова для МедикФорума.

Заболевание развивается у большей части 30- и 40-летних людей. Рост заболеваемости NAFLD в целом вызывает тревогу, поскольку может стать причиной заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний и важных диспропорций в здоровье.

И NAFLD (неалкогольная жировая болезнь печени), и ожирение с годами увеличились, но NAFLD растет быстрее, чем ожирение. Исследователи заявили, что это может указывать на то, что другие факторы, такие как гипертония и диабет, могут способствовать росту.


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