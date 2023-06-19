Доктор Захарова раскрывает 3 простых шага для идеального сна

Недостаток сна может вызвать раздражительность и депрессию, а также повышенный стресс и тревожность. Татьяна Захарова, семейный врач, пояснила МедикФоруму, что исследования показали, как недостаток сна влияет на нашу иммунную систему и сердце.

Это также может привести к ожирению и сердечным заболеваниям. Выключайте все электронные устройства и компьютеры как минимум за час до сна. Просмотр телевизора, компьютера или мобильного телефона может негативно сказаться на сне.

Синий свет от экранов, который является гормоном, вызывающим сонливость, может привести к нарушению сна ночью, если устройства включены. Регулярные процедуры гигиены сна помогут вам сосредоточиться на аспекте “сон”.

“Вы можете приучить свой мозг к хорошему сну, планируя свой вечерний распорядок дня”, – отметила эксперт .Врач посоветовал попробовать: спальня может стать вашим убежищем. Расслабляться в спокойной атмосфере приятнее и комфортнее.

Приглушите свет после рутинной вечерней процедуры и примите пенную ванну или душ, слушая расслабляющую музыку. Нужно привыкнуть к тому, что ложитесь спать и встаете в одно и то же время каждый день. Для спокойного сна необходимы удобные подушка и матрас. Откройте окно в темное время суток, чтобы обеспечить более прохладную температуру воздуха.

Регулярные физические упражнения помогут снять стресс. Сон с “якорями” – отличный способ заснуть. Якорение помогает вам вспомнить хорошее воспоминание, связывая положительный опыт с каким-либо действием.

Можно использовать любое счастливое воспоминание, чтобы перенести его в настоящее. Вы можете перенести в настоящий момент расслабляющее, успокаивающее воспоминание из счастливого и уверенного времени. “Закрепите расслабляющее воспоминание перед сном”.