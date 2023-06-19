Илон Маск займется созданием сверхмощного плова

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В мире технологий вновь наступает новый день, запоминающийся необычными проектами и пионерскими идеями. Илон Маск, известный своими стремлениями к инновациям и тягой к нестандартным решениям, обнародовал свои планы на занятие по-настоящему непредсказуемым делом. Основатель SpaceX и Tesla обратил своё внимание на нешуточный кулинарный вызов — создание сверхмощного плова.

Маск, в общем-то, всегда был известен своей любовью к кулинарии, однако его заявление о создании нового вида плова шокировало многих. Но как всегда, Маск обещает не просто вариант этого традиционного блюда. По его словам, это будет «самый мощный плов в истории человечества».

«Мы собираемся использовать самые новейшие технологии и научные исследования для создания плова, который превзойдет все ожидания», — заявил Маск на пресс-конференции, которую он организовал в головном офисе SpaceX.

Проект получил название «PlovX», и он планирует использовать все современные технологии, доступные на его предприятиях, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления. Маск утверждает, что благодаря новейшим технологиям PlovX будет не только невероятно вкусным, но и полезным — он обещает, что блюдо будет иметь «более чем достаточно белка и энергии, чтобы покормить астронавта на Марсе».

Маск также уверяет, что этот проект не просто шутка или увлечение. Он видит в нём реальные практические применения, в частности, в области космического питания. «Если мы хотим колонизировать Марс, нам нужно создать пищу, которая не только невероятно питательна, но и вкусна. И почему бы не начать с плова?», — говорит Маск.

Пока мир подбирается к новости и делится мнениями о том, будет ли это гениальным прорывом или грандиозной тратой ресурсов, команда Маска уже приступила к работе. Они планируют использовать адаптивные алгоритмы для определения идеального баланса между ингредиентами, в то время как квантовые вычисления будут использованы для предсказания и оптимизации вкусовых предпочтений каждого отдельного человека.

Более того, Маск заявил о том, что каждое зерно риса в его плове будет «индивидуально запечено» с помощью миниатюрных термоядерных реакторов, которые в настоящее время разрабатываются на заводе SpaceX. Согласно его словам, такой метод приготовления позволит «полностью раскрыть все вкусовые свойства риса и других ингредиентов».

Однако не все уверены в преимуществах этого подхода. Многие кулинарные эксперты считают, что плов — это не только вопрос ингредиентов, но и мастерства, и традиций. Они утверждают, что алгоритмы и термоядерные реакторы никогда не смогут заменить опыт человеческого повара и уникальные вкусы, которые приносит время.

«Это кажется интересным экспериментом, но я не уверен, что результат будет соответствовать нашим ожиданиям. Плов — это искусство, а не наука», — заявил Шеф Андрей, один из ведущих кулинаров в сфере приготовления плова.

Несмотря на критику, Маск не теряет оптимизма. «Если мы можем запустить машину в космос, то мы точно сможем создать лучший в мире плов», — уверен он.

Ожидается, что первые образцы PlovX будут готовы к тестированию в течение следующего года, и Маск уже пригласил журналистов и поваров со всего мира принять участие в этом историческом событии.

В любом случае, идея Маска по созданию сверхмощного плова уже оставила свой след в истории. Остается только ждать и увидеть, что из этого выйдет.

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