 

Скандалы: Александр Беглов не сдержал обещания президенту РФ — «Тучков буян» не будет построен никогда

19.06.2023, 19:42, Разное
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Обещанный президенту РФ со стороны действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова парк «Тучков буян» так и не появится в мегаполисе

Сроки его возведения переносились не один раз, а после инициатива и вовсе потеряла возможность на реализацию. Журналисты «Главсоветов» напомнили, что Беглов, бывший на тот момент врио губернатора, анонсировал вышеуказанный проект еще в 2019 году. Спустя год, тогда уже градоначальник обещал Путину, что аналог московского Зарядья появится в Петербурге уже к 2022 году.

Беглов также не стеснялся попросить средства на проект. Глава государства пообещал предоставить на него деньги в размере 6 млрд рублей. Однако еще до прихода Беглова к власти в городе на месте бывшего института прикладной химии планировалось построить Судебный квартал.

Путин тогда ставил перед Смольным задачу перевезти высшую судебную власть в город на Неве. Первым в мегаполис приехал Конституционный суд, а за ним должен был покинуть Москву и Верховный суд. Однако последняя инстанция так и не получила место для нового размещения. В городе не раз появлялись слухи о том, что судей перевезут поближе к Смольному, а потом — рядом с гостиницей «Охтинская».

Но вот только в 2022 году, то есть именно тогда, когда Беглов обещал сдать парк «Тучков буян», выяснилось, что Судебный квартал все же будет возведен на проспекте Добролюбова. В июне 2023 года эти намерения были закреплены соглашением, заключенным на полях ПМЭФ. При этом сама концепция очень сильно отличается от того, что Беглов обещал горожанам. При этом, портал о «Тучков буяне» до сих пор функционирует по неизвестной причине.

Марина Малахова


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