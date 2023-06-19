 

В Нижнем Новгороде напечатали танк «Леопард» на 3D-принтере

19.06.2023, 19:33, Разное
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Инженеры Нижегородского НИИ радиотехники провели уникальный эксперимент – с помощью отечественного 3D-принтера «Электроника МС 6312-2023» напечатал танк «Леопард».

На пресс-конференции специалисты рассказали, что готовы масштабировать технологию и к концу года выпускать по 300 боевых машин в месяц.

– Наша промышленность с успехом справляется с производством отечественных танков, но мы подумали, почему бы не наладить выпуск западных аналогов? Да, они хуже российских, но в некоторых ситуациях они могут пригодиться, например, для экспорта, – сообщил главный научный сотрудник НИИ Артём Стрельцов.

Стоимость печати одного «Леопарда» составляет 3 миллиона рублей, что почти в 100 раз меньше, чем официальная цена немецкого танка у производителя. В случае расширения производства итоговая стоимость может быть снижена ещё на 20-30 процентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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