 

Как живет звезда сериала “Рабыня Изаура”

19.06.2023, 19:25, Разное
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Луселия Сантус, после взлета карьеры, продолжала сниматься в кино. Уже будучи известной по всему миру, она снялась в фильмах “Красивая, но обыкновенная”, “Сеньорита”, “Луз дель Фуего” и “Энграсадинья”.

В документальном фильме “Новый мир” 67-летняя звезда рассказала, что гордится многими своими экранными воплощениями, но зрителю она полюбилась в образе рабыни из семьи командора Алмейды. Она была замужем дважды. Ее сын пошел по стопам матери, продолжив актерскую династию – 40-летний Педро Нешлинг активно снимается и уже очень популярен в Бразилии. Подающий надежды актер, возможно, даже обгоняет в популярности свою звездную маму.

А 2022 года Луселия активно занимается общественной деятельностью и даже баллотировалась в парламент Бразилии, однако безуспешно. Чтобы стать депутатом нижней палаты правительства Бразилии она не набрала необходимое количество голосов.

Напомним, что в русской версии “Рабыни Изауры” главную героиню озвучивала Надежда Румянцева. Тогда же в наш язык вошли слова “фазенда” и “плантация”, в которые превратились дачные участки в шесть соток. Позже сериал был показан в Китае, став первым телешоу на местном телевидении, в котором главную роль играла актриса не из Поднебесной.


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