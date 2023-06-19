 

Оксана Акиньшина: скандалы, романы и исчезновение

19.06.2023, 19:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оксана Акиньшина – яркая персона в отечественном кинематографе, которая всегда привлекает к себе интерес зрителей не только радостными новостями, но и сенсационными слухами. Поводов масса: начиная от тайной связи с Данилой Козловским и заканчивая судьбой ее якобы больного ребенка.

Но совсем недавно разгорелся новый семейный скандал, когда отец актрисы подал на нее два иска в суд. Родители пытались получить от звезды алименты на содержание ее старшего сына Филиппа. Звезда кино родила ребенка в 2009 году от Дмитрия Литвинова. После этого инцидента Оксана Акиньшина перестала появляться в СМИ и социальных сетях.

Но недавно знаменитость решила все-таки выйти из тени и порадовать своих преданных поклонников. Она вернулась в социальные сети и опубликовала новые фотографии. Фанаты Кумиру оставили множество комплиментов и теплых слов.

Возможно, исчезновение актрисы из социальных сетей было связано с напряженным этапом в жизни Данилы Козловского. Официально коллеги никогда не подтверждали романтические отношения, но мало кто сомневается в их близости.

Напомним, у партнера Оксаны Акиньшиной выдались тяжелые времена. Данилу Козловского обвинили в регулярных поездках в Америку и потребовали проверить на предмет соблюдения законодательства. Тогда артист доходчиво объснил свою лояльную позицию по отношению к России и выразил недовольство подозрениями.

Недавно Оксана Акиньшина снялась в новом сезоне сериала “Контейнер”. Сериал вызвал неподдельный интерес у фанатов блондинки. Звезда также активно участвует в благотворительных акциях и поддерживает социальные проекты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: 70 лет назад были казнены Юлиус и Этель Розенберги

20.06 / Мнение: О драме украинского контрнаступления… Залужный, что с лицом?

20.06 / Мнение: Что мы возим из Лиссабона

20.06 / Главный дракон

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Когда связи не помогли

20.06 / Мнение: Нефтяной юанерубль, жизнь России под санкциями и переводы на Запад через Китай

20.06 / Мнение: Психострим – во вторник! Ура!

20.06 / “Сейчас папа работает, а мама красивая”: Анастасия Костенко о главных источниках дохода в семье, секрете популярности, реакции на комментарии, детях и планах

19.06 / Мнение: О тревожном звоночке для Украины… Что узнал Роман Абрамович?

19.06 / Сколько диверсии ни виться…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика