 

Новая цель для ЧВК «Вагнер»: в Сети предположили, что следующей задачей «Оркестра» в зоне СВО будет Харьков

19.06.2023, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Авторы российских Telegram-каналов высказали предположения касательно возвращения ЧВК «Вагнер» в зону СВО и ее следующей боевой задачи. По их мнению, «Оркестр» может начать наступление на Белгородско-Харьковском направлении.

Авторы канала «Старая площадь» опубликовали запись, в которой они рассказали о планах «музыкантов» на первые две недели июля. По их словам, 15 числа «вагнеровцы» вернутся в зону специальной военной операции в полной боевой готовности и выступят на одно из направлений.

«В случае если ситуация с контрактами от Минобороны не разрешится, то Пригожин планирует выводить людей с территории на отпуск. Предполагается, что с 1 июля ЧВК выйдет полностью, оставив только охранение в полевых лагерях.

Однако, уже 15 июля всем бойцам и командирам, находящимся в отпуске и на реабилитации приказано вернуться на территорию и быть в полной боевой готовности. Судя по всему, “Вагнер” уже выбрал следующую цель, и скоро ВСУ столкнется с серьезными проблемами на одном из участков фронта», — отметили в публикации.

Политконсультант Игорь Дмитриев предположил, что новой возможной целью ЧВК «Вагнер» может стать Харьков. По его мнению, «Оркестр» вернется в зону СВО и начнет оперативную работу с Белгородско-Харьковского направления.

«Есть открытая информация, что российское командование концентрирует силы на Белгородско-Харьковском направлении, в частности туда вывели “вагнеров”. Это значит, что в случае неудачи с украинским контрнаступлением, ВС РФ начнут создавать “санитарную зону” вдоль границы. Уже без трепа про “освобождение” “братского народа” и прочей ерунды будут превращать Харьков в Бахмут», — отметил Дмитриев.

Бойцы ЧВК «Вагнер» завершили операцию по освобождению Артемовска 20 мая 2023 года и покинули населенный пункт 1 июня, передав позиции в нем подразделениям ВС РФ. Ранее глава «Оркестра» Евгений Пригожин заявил, что «музыканты» вернутся в зону СВО не ранее 5 августа, но не исключал возможность корректировки изначальных планов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: 70 лет назад были казнены Юлиус и Этель Розенберги

20.06 / Мнение: О драме украинского контрнаступления… Залужный, что с лицом?

20.06 / Мнение: Что мы возим из Лиссабона

20.06 / Главный дракон

20.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Когда связи не помогли

20.06 / Мнение: Нефтяной юанерубль, жизнь России под санкциями и переводы на Запад через Китай

20.06 / Мнение: Психострим – во вторник! Ура!

20.06 / “Сейчас папа работает, а мама красивая”: Анастасия Костенко о главных источниках дохода в семье, секрете популярности, реакции на комментарии, детях и планах

19.06 / Мнение: О тревожном звоночке для Украины… Что узнал Роман Абрамович?

19.06 / Сколько диверсии ни виться…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика