Новая цель для ЧВК «Вагнер»: в Сети предположили, что следующей задачей «Оркестра» в зоне СВО будет Харьков

Авторы российских Telegram-каналов высказали предположения касательно возвращения ЧВК «Вагнер» в зону СВО и ее следующей боевой задачи. По их мнению, «Оркестр» может начать наступление на Белгородско-Харьковском направлении.

Авторы канала «Старая площадь» опубликовали запись, в которой они рассказали о планах «музыкантов» на первые две недели июля. По их словам, 15 числа «вагнеровцы» вернутся в зону специальной военной операции в полной боевой готовности и выступят на одно из направлений.

«В случае если ситуация с контрактами от Минобороны не разрешится, то Пригожин планирует выводить людей с территории на отпуск. Предполагается, что с 1 июля ЧВК выйдет полностью, оставив только охранение в полевых лагерях.

Однако, уже 15 июля всем бойцам и командирам, находящимся в отпуске и на реабилитации приказано вернуться на территорию и быть в полной боевой готовности. Судя по всему, “Вагнер” уже выбрал следующую цель, и скоро ВСУ столкнется с серьезными проблемами на одном из участков фронта», — отметили в публикации.

Политконсультант Игорь Дмитриев предположил, что новой возможной целью ЧВК «Вагнер» может стать Харьков. По его мнению, «Оркестр» вернется в зону СВО и начнет оперативную работу с Белгородско-Харьковского направления.

«Есть открытая информация, что российское командование концентрирует силы на Белгородско-Харьковском направлении, в частности туда вывели “вагнеров”. Это значит, что в случае неудачи с украинским контрнаступлением, ВС РФ начнут создавать “санитарную зону” вдоль границы. Уже без трепа про “освобождение” “братского народа” и прочей ерунды будут превращать Харьков в Бахмут», — отметил Дмитриев.

Бойцы ЧВК «Вагнер» завершили операцию по освобождению Артемовска 20 мая 2023 года и покинули населенный пункт 1 июня, передав позиции в нем подразделениям ВС РФ. Ранее глава «Оркестра» Евгений Пригожин заявил, что «музыканты» вернутся в зону СВО не ранее 5 августа, но не исключал возможность корректировки изначальных планов.