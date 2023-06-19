 

Япония поставляла чипы в Россию, несмотря на санкции

19.06.2023, 19:05, Разное
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Чтобы обойти санкции, которые были введены вскоре после начала СВО, японские производители полупроводников продолжают поставлять продукцию в Россию. Об этом пишет Nikkei.

Nikkei сообщает, что РФ получила из Японии два миллиона чипов на сумму 11 миллионов долларов. На долю Китая и Гонконга приходится более 70 процентов, а тройку лидеров замыкают Южная Корея, Турция. Согласно официальным данным, предоставленным японскими таможенниками, общее количество устройств, экспортированных из Японии в Россию в 2022 году, составило 150 000 штук. Это на 85% меньше, чем в 2021 году.

Согласно отчету агентства, торговая фирма из Гонконга экспортировала в Россию около 4000 полупроводников, произведенных японской компанией Kioxia Holdings. Стоимость этой сделки составила 170 000 долларов. Большая часть чипов поставляется через Китай и другие третьи страны, поэтому японское экспортное законодательство, регулирующее прямой экспорт, не может его остановить. В статье говорится о необходимости принятия дополнительных мер для предотвращения потока непрямых товаров и повышения эффективности санкций.

В начале июня координатор Госдепартамента США по санкциям Джим ОБрайен подтвердил журналистам, что импорт важных микрочипов и электроники в Россию был восстановлен до введения санкций. По его словам, пять стран помогают РФ обходить западные санкции.


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