Мнение: Россия станет Германией восьмидесятых

Начал было писать сегодня про грядущую волну большой приватизации в Россию, но решил, что вначале надо обрисовать то будущее, в которое мы идём, а выбранный Россией европейский путь — слишком важная тема, чтобы проговаривать её скомкано, в качестве предисловия к другой теме. Мы обсудили уже наш новый выбор с Кримсональтером на воскресном заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка), однако я хочу многое добавить ещё и текстом.

Итак, ещё несколько лет назад Россия стояла на развилке из нескольких дорог.

1. СССР 2.0. Возврат к развитому социализму, но с учётом ошибок прошлого и с более человеческим, чем в двадцатом веке, лицом. Новый, усиленный искусственным интеллектом Госплан, отмена «грабительской приватизации» и принудительная национализация крупного бизнеса, резкое усиление давления на мелкий и средний бизнес, перевод выживших предпринимателей в презираемое сословие торгашей, которому разрешают работать на правах евреев в средневековой Европе. Резкое понижение уровня потребления граждан, отмена буржуазных излишеств типа барбершопов, смузичных и «ноготочков». Мобилизация населения — кто подходит по здоровью, на фронт, кто не подходит — или к станку, точить снаряды для фронта, или в НИИ, разрабатывать для фронта новое оружие. В качестве ментального обезболивающего для привыкшего к капиталистической роскоши обывателя — русские танки в Варшаве и русский флаг над обитаемой базой на Марсе.

2. Православный Иран. Опора на русские дореволюционные традиции, возврат к мудрой и твёрдой политике Николая I — без крепостного права, разумеется, но с жёсткими ограничениями вредных для государства явлений, вплоть до законодательного запрета радужных утех. В экономике упор на традиционные отрасли, такие как сельское хозяйство, железные дороги и машиностроение. Типовая семья — шесть-восемь детей, муж — безусловный глава семьи и основной добытчик, по воскресеньям обязательный поход в церковь. Информационные технологии не под запретом, но и без поддержки государства, всего лишь ещё одна отрасль из многих. Жёсткий протекционизм: на импортные джинсы ставится пошлина в 300%, чтобы помочь отечественным производителям джинсов.

3. Колония Запада. Улучшение отношений с США, передача Крыма Украине, триумфальное возвращение в Кремль американских советников. Повсеместное внедрение повесточки, создание ESG-отделов в каждой корпорации, выдача этим отделам широких карательных полномочий. Остановка промышленных проектов, которые могут огорчить зелёных, обязательный ввод в советы директоров представителей национальных и радужных меньшинств. Новая коренизация по типу сталинской — создание искусственных наций в российских регионах, таких как «сибиряки», например. Резкое ухудшение отношений с Китаем, готовность остановить поставки нефти и газа Китаю по приказу из США. Безвизовый режим с Евросоюзом, дешёвый импорт подержанных автомобилей из-за рубежа. Упрощённый порядок эмиграции на Запад для высококвалифицированной рабочей силы, в первую очередь для учёных и программистов.

4. Европа, которую мы потеряли. Построение общества по типу старой доброй ФРГ из 1980-х — с ухоженными городами, где тротуары моют шампунем, с высокими зарплатами, с порядком и благополучием, с развитой высокотехнологичной экономикой, но без парадов задней гордости и прочего непотребства. «Американская мечта» для каждого работающего — семья, трое-четверо детей, просторная квартира или дом в собственности, хороший автомобиль, воскресный выезд на природу с ритуальным поеданием самодельных мясных блюд. Для неработающих — пособие, достаточное, чтобы не голодать, но недостаточное, чтобы стать профессиональным безработным. Воплощение в реальности эмигрантских басен про качественные товары в магазинах, дружелюбных полицейских, деловитых чиновников и минимальный уровень коррупции. Лучшие в мире школы и институты, самая передовая наука. Серьёзный вес и всеобщее уважение на мировой политической арене.

Как можно заметить, третий путь — колония Запада — был в феврале 2022 закрыт для России окончательно. Одно только закрытие пути в американские вассалы стало огромным успехом СВО, так как дружба с США привела бы нас к горячей войне с Китаем — по тому же сценарию, по которому Украина обнаружила себя в 2022 в горячем конфликте с Россией. Напомню, кстати, что две войны в Чечне тоже стали следствием нашей дружбы с США, и что американцы в те годы всеми силами поддерживали боевиков.

Не думайте, что после 2004 рисков стать колонией Запада у России уже не было — Запад пустил свои корни в российское общество очень глубоко. Достаточно сказать, что поддержка американской повесточки среди российской молодёжи пугающе высока, а отделы ESG — западное изобретение для торможения экономики и продвижения меньшинств — формально открыты чуть ли не в каждой российской корпорации. Да, в России эти отделы не имеют той власти, которую они имеют на Западе, однако они существуют, и никто даже не говорит вслух, что с этим что-то не так, что ESG-ересь следовало бы как минимум законодательно запретить.

И, да, чтобы два раза не вставать, про убежавших в Грузию и Армению в прошлом году. Президент высказался про этих господ очень точно и хорошо, вот прямо можно считать официальной позицией для адекватных патриотов (ссылка):

В.Путин: Мы только что встречались с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов [Мухаммедом Аль Нахайяном] и тоже говорили на эту тему: много россиян сейчас в Эмиратах живут, работают. Ещё больше, наверное, в странах – наших ближайших соседях: в Армении, в Азербайджане, в Казахстане, в Узбекистане.

Знаете, я здесь не вижу ничего плохого. Пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают. Но одно дело – жить в Москве, в одном из лучших городов мира, со всей его инфраструктурой, со всеми социальными благами и возможностями, а другое дело – жить в каком-то другом городе. Одно дело – жить в среде своего родного языка и культуры, а другое дело – в отрыве от них. Одно дело – жить среди друзей, привычного круга связей, среди родственников и просто знакомых, которых время от времени хочется видеть, а другое дело – жить в отрыве от них. 50 процентов, по нашим скромным подсчётам, тех, кто выехал, уже вернулись. Этот процесс продолжается.

Но кто-то если хочет жить в другом месте – ради бога. Но я уверен, что этот процесс, он скорее позитивный, чем негативный, потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты.

Итак, сценарий «стать колонией США» уже больше года как скинут со стола. Другие два пути, СССР 2.0 и Православный Иран, до последнего времени оставались ещё в спектре возможностей. Оба пути, на мой взгляд, были опасны для страны. Даже частичный возврат к социализму повлёк бы за собой тяжёлый экономический кризис, что по цепочке вызвало бы не только деградацию наших военных возможностей, но и массовое бегство из России — как населения, так и капиталов. Пришлось бы снова закрывать границы, переименовывать ФСБ в КГБ, переходить в режим КНДР. Голода, вероятно, на этот раз удалось бы избежать, но экономически Россия была бы отброшена на десятилетия назад, безнадёжно отстала бы от соседей и в итоге развалилась бы ровно по тем же причинам, по которым развалился Советский Союз.

Православный Иран был бы сценарием гораздо более жизнеспособным, даже со многими плюсами. Напомню, вопрос демографии — это во многом вопрос банальной рекламы. Если по телевизору и в соцсетях будут в режиме нон-стоп показывать не крутых блогеров рядом со сверкающими ламборгини, а крутых блогеров в окружении восьми детей, статусная гонка переключится на деторождение, и семьи обывателей совершенно добровольно будут отказываться от покупки нового автомобиля в пользу заведения очередного ребёнка. Поддержку отечественного производителя тоже можно приветствовать: если она идёт не через прямые дотации неумехам, а через пошлины на импорт, механизм здоровой конкуренции позволяет довольно быстро развить производство внутри страны. Да, ценой временного понижения уровня жизни населения, но это цена, которая представляется мне приемлемой.

Проблема сценария Православного Ирана заключается в том, что сейчас у нас не 19-й век. Технологии развиваются слишком быстро, а население планеты слишком велико, чтобы мы могли замкнуться внутри своих границ без риска кардинально отстать. Технологическое отставание повлекло бы за собой и военную, и экономическую слабость. В конечном итоге — через 30-50 лет, может быть — богатая ресурсами Россия стала бы лёгкой добычей для более развитых соседей, упав в их лапы, как созревший плод.

Итак, у России оставался — по моему личному скромному мнению — только один путь, четвёртый, «Европа, которую мы потеряли», Европа без Европы. Я не был уверен, что наши власти выберут в итоге именно этот путь, так как он был выгоден России, но невыгоден многим могущественным лоббистам, которые получали больше личной власти при реализации других трёх сценариев. К примеру, кто-то рассчитывал встать во главе Госплана и сидеть на распределении бюджетных денег, кто-то надеялся на должность главного идеолога с правом объявлять неугодных еретиками, кто-то собирался стать гауляйтером и грабить вверенных ему «дикарей». К счастью, все эти лоббисты в итоге проиграли аппаратную борьбу. Насколько я вижу, четвёртый путь — «Европа, которую мы потеряли», уже выбран. Мы будем строить славную старую Европу 1980-х годов.

Процитирую Андрея Белоусова, одного из самых влиятельных политиков из числа тех, кто принимает непосредственное участие в принятии стратегических решений такого рода (ссылка):

[В числе направлений, с которыми Россия может выйти к миру] это традиция и консерватизм в конечном счете. Но это далеко не всё.

Это должен быть модернизированный консерватизм <…> Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада. В то время как Запад распрощался с этими традиционными своими ценностями и перешел к чему-то другому, что на самом деле является антитрадицией в рамках постмодернизма. <…> Сохранение традиционных ценностей Запада, которые в определенном смысле являются ценностями западной христианской цивилизации, европейской цивилизации, Россия может стать хранительницей этих ценностей. Такая несколько парадоксальная история, но тем не менее. Отсюда говорить о том, что Запад наш враг, — неверно. Но на Западе существуют элиты <…> и большие общественные слои, которые связаны именно с традиционными ценностями. И здесь может оказаться, что Россия для них спасительная соломинка, которая дает им возможность еще что-то сохранить.

Как видите, всё достаточно определённо. Москва очередной раз заявила права на статус третьего Рима, преемницы Римской империи и Византии. В 21-м веке Европа пала под натиском разноцветной ереси, но сами европейские ценности никуда не ушли, они сохранились в России. Разумный консерватизм, здравый смысл и нормальная жизнь для нормальных людей.

Если одной реплики господина Белоусова мало, то вот несколько цитат из выступления Владимира Владимировича на ПМЭФ, которое я традиционно рекомендую прочесть целиком (ссылка). Из слов президента ясно, что ни командно-плановой экономики, ни замыкания внутри своих границ по идеологии Чучхе в России не будет.

Наш третий принцип, о котором говорил год назад, – это упор на развитие частной инициативы. В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой, административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что поступили абсолютно правильно. Жизнь это доказала.

<…>

Курс на открытость экономики – это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики. И хочу повторить: это рынки будущего. Все это прекрасно понимают.

<…>

Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила от своих принципов экономического развития – я уже с этого начал. Общими усилиями предпринимателей – крупных, средних, мелких компаний, при активном участии органов власти мы сохранили устойчивость нашей экономики. На сегодня это абсолютно очевидно, что называется, медицинский факт.

<…>

…нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества – с нашими предпринимателями.

<…>

Такая экономика, ее часто называют экономикой предложения, предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом, но возможности для этого – научные возможности, творческий потенциал – у нас, конечно, имеются.

<…>

Вторым направлением развития экономики предложения является расширение предпринимательской активности. В малом и среднем бизнесе в России занято более 28 миллионов человек. С начала 2022 года удвоилось количество самозанятых – их теперь у нас 7,6 миллиона.

Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают здесь первые шаги, в том числе в рамках социального контракта.

<…>

…считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять – ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий.

Всё однозначно. Бизнес молодец, бизнеса надо ещё больше, частников надо холить и лелеять. Изоляции России не будет, мы будем сотрудничать и торговать со всеми нормальными странами, а если на каких-то направлениях нам это будет выгодно, то даже и с ненормальными.

И чтобы никто не перепутал случайно наш европейский путь с той гибельной тропинкой к пропасти, по которой Запад направил некоторые страны Восточной Европы, Россия демонстративно ставит отсечку от современной повестки Запада, показывая тем самым, что мы — правильная Европа, а старая Европа — жалкие вырожденцы, продавшие за радугу на палочке идеалы своих великих отцов.

Вот очень характерный признак окончательного разрыва с властями современного Запада. Министр Михаил Мурашко заявил о создании института для лечения радужных первертов. Институт, разумеется, будет называться как-то иначе, но суть будет именно такова. Потенциальные трансформеры и прочие несчастные смогут получить в России квалифицированную помощь врачей, чтобы или вылечить полностью свою болезнь, или хотя бы смягчить её симптомы (ссылка).

Напомню, счастливых гомункулов не бывает. Вопреки самоназванию, которое переводится с английского как «весёлые», вопреки их разноцветным одеждам и яркому макияжу, срамцы в массе своей — глубоко несчастные люди. И если большая их часть просто несчастна, то многие страдают от депрессии разной степени тяжести, при этом уровень самоубийств в их среде запредельно высок. Конечно же, эту болезнь надо лечить: без принуждения, но и без дезинформации пациентов, которых уверяют сейчас на Западе, будто их проблема заключается не в их собственных пагубных пороках, а в чём-то другом.

Для жителей России новость проходная, нас эта тема не очень волнует. Для обитателей Запада новость громкая, поляризующая, вызывающая две реакции. У консервативных европейцев и американцев новость вызовет шок — дескать, неужели так можно? Сейчас одно из главных опасений для них — школы и институты, в которых молодёжь целенаправленно склоняют или к перверсиям, или даже к самооскоплению. В России, оказывается, подобное будут лечить, причём не электричеством, как в прошлые дикие времена, а рабочими современными методами: преимущественно психотерапией, так как речь почти всегда идёт не о физическом повреждении мозга, а всего лишь о моде и об агрессивно навязываемой идеологии.

У американцев и европейцев, которые попали уже под власть повесточки, — в первую очередь у властей этих стран, — новость вызовет шок другого рода. Россия станет страной, с которой нельзя договариваться, нельзя вести дела. Если Украина — это всего лишь региональная политика, на Украину всем наплевать, то радуга — основа их идеологии и, соответственно, их могущества. Институт по лечению узников радуги покушается на подрыв власти той части элит Запада, которая определяет сейчас его внутреннюю и внешнюю политику. Пока на Западе правят срамцы, а в России работает институт по возвращению заблудших душ в здоровый лагерь, восстановление отношений до уровня «друг Билл, друг Борис» абсолютно невозможно.

В качестве подведения итога с некоторым недоумением замечу, что мне в кои-то веки нечего добавить от себя. Развитие событий меня более чем устраивает, и я, пожалуй, даже закажу сегодня что-нибудь вкусное в ближайшем ресторане, чтобы отметить поворот России на правильный путь.