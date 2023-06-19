Стрелки для глаз: самые популярные варианты этого сезона

Подводка или карандаш для глаз – это отличное косметическое средство, способное подчеркнуть красоту глаз, усилить их привлекательность и придать внешнему виду больше женственности. Даже небольшая стрелочка способна превратить глаза в самое настоящее произведение искусства и сделать ваш образ еще более роскошным.

Можно легко поэкспериментировать с различными видами стрелок. Самое главное – это проявить фантазию и иметь вдохновение. Вот некоторые актуальные виды стрелок.

Классические

Выглядит очень красиво и стильно, но для выполнения такого макияжа потребуется некоторая сноровка, чтобы стрелки были аккуратные и идеально ровные.

Нужно просто прорисовать тонкую линию, которая будет идти от края века прямо к внешнему уголку глаза. Начинать нужно с максимально тонкой стрелки, увеличивая толщину постепенно по мере приближения к внешнему уголку. Закончить линию стоит немного приподнятым или же довольно острым углом. Этот макияж очень эффектный и помогает сделать форму глаз идеально миндалевидной.

В стиле 60-х

Если предпочитаете более яркий и довольно выразительный макияж, достаточно смелый и интенсивный, то широкая линия подводки для глаз является отличным выбором.

Этот стиль, ставший популярным в 60-х годах, снова в моде. Можно применять не только лишь черную классическую подводку, но и цветные разновидности. Чтобы сделать образ гармоничным, стоит выбирать помаду нюдовых тонов.

“Кошачий глаз”

Это один из наиболее женственных вариантов макияжа. Он выглядит несколько драматично и достаточно гламурно.

Это классика, неподвластная времени. Такая стрелка помогает визуально удлинить веко. Подводку можно прорисовать по всему контуру глаза или же сделать стрелку только в уголках и на верхнем веке.

Двойная стрелка

Еще один интересный вариант. Такой макияж подразумевает под собой создание двух линий во внешнем углу глаза. Стрелка может быть нанесена только на верхнем веке или на верхнее и нижнее веко.

Такой макияж хорошо смотрится с нюдовой помадой. Это поможет создать сбалансированный образ. Хотя самый популярный цвет стрелки — черный, можно выбрать белый или же совершенно любой другой оттенок по желанию.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Крылатая подводка

Это стильный и эффектный вариант макияжа. Стрелка имеет угловой элемент, выходящий за пределы внешнего уголка глаза, создавая при этом красивый эффект крыла.

Такие стрелки придают глазам загадочность и помогают несколько приподнять их, подчеркивая их форму и добавляя большую выразительность. Этот стиль нанесения подводки дает возможность варьировать длину, угол наклона и толщину крыла. Такие стрелки идеально подходят как просто для повседневной носки, так и для торжественных случаев, позволяя создавать неповторимые акценты.

Цветная подводка для глаз

Черная подводка для глаз является вечной классикой, но есть множество других довольно интересных цветов, которые можно использовать.

Можно выбрать совершенно любой оттенок, хотя наиболее предпочтительными являются пастельные тона. Отличным решением станет синяя подводка.