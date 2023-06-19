Шорты-панталончики: неожиданный элемент одежды вернулся в моду на волне тренда “эстетика кокетки”

В наше время многие модные тренды зарождаются в социальных сетях, и «эстетика кокетки» не исключение. Романтический макияж, маникюр в пастельных оттенках и, конечно, женственная одежда с рюшами и кружевом набирают популярность во всем мире. Расскажем подробнее о новом тренде, который вернул в моду шорты-панталончики.

Девушка-кокетка

«Coquette» – французское существительное. Оно используется для описания женщины, которая без искренней привязанности стремится завоевать внимание и восхищение мужчин. Это слово стало популярным в начале 17-го века. Буквальное определение слова – флирт, и поскольку оно пришло из прошлого, то у многих ассоциируется со временами бальных платьев и романов Джейн Остин.

Пользователи социальных сетей используют этот термин для описания женственных и винтажных нарядов, причесок и макияжа. Образ кокетки можно создать с помощью множества изысканных модных вещей, например шортов с рюшами.

Шаровары: экскурс в историю

Наряды в стиле кокетки обычно сочетают в себе несколько женственных деталей: кружево, рюши, оборки т.д. Благодаря этому тренду в моду снова вернулись шаровары. Такой популярностью этот предмет одежды не пользовался почти столетие.

До того как «эстетика кокетки» захватила социальные сети, большинство людей при слове «шаровары» представляли что-то похожее на бабушкины шорты. Совершим небольшой экскурс в историю. В начале 1900-х годов шаровары стали использоваться в качестве нижнего белья. Но ранее они сыграли значительную роль в истории женской моды.

Брюки свободного кроя позволили женщинам освободиться от ограничений, которые на них накладывало ношение длинных юбок и платьев. Шаровары стали символом революции и были названы в честь активистки за права женщин Амелии Блумер.

В стиле кокетки

Короткие шорты снова в моде, и они идеальны для жаркого лета. Чтобы соответствовать модному тренду, важно правильно сочетать шорты с другими элементами гардероба. Классический вариант – сочетание белых шортов с топом. Образ можно дополнить жемчугом и лентами.

Розовый цвет – беспроигрышный вариант при создании образа кокетки. Но важно помнить о том, что он подойдет не всем.

Повседневный образ

На прогулку в парк или на пляж можно надеть короткие шорты в сочетании с однотонным верхом.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Любители комфорта оценят базовые однотонные шорты из легких тканей. Их легко сочетать с другими элементами гардероба.

Хотите привлечь внимание окружающих? Тогда вдохновитесь образом, запечатленным на фото слева.

Элегантность в простоте

Если вы думаете, что шорты не могут выглядеть элегантно, то пришло время развеять этот миф. Шорты с кружевом можно сочетать с классической рубашкой или базовой белой футболкой. Дополнят образ аксессуары: массивные украшения, тонкий ремень или сумка на цепочке. Главное – не перегрузить образ, чтобы он смотрелся естественно.

Винтажный стиль

Если вы не уверены, что хотите полностью придерживаться “эстетики кокетки”, то примерьте немного более смелый образ. Удлиненная рубашка, шорты-панталончики длиной до колена и кожаные сапоги – идеальный вариант для активных девушек, которые сочетают в своем стиле женственность и внутреннюю силу.