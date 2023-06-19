 

“Восстанавливается потихонечку”: Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации

19.06.2023, 18:04, Новости дня
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Новости о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной поставили на уши всех ее поклонников. Женщине, все же, 84 года и любое изменение ее самочувствия может быть опасно.

Как сообщалось, ей стало плохо с сердцем, из-за чего медикам даже потребовалось воспользоваться кардиостимулятором. После этого некоторое время женщина вынуждена была провести в реанимации, сообщает портал VSE42.RU.

Но есть и положительная новость: артистку навестила дочь Мария Шукшина, которая в обычной жизни общается с матерью чрезвычайно редко из-за плотного рабочего графика. Тем не менее, встреча это, судя по всему, так придала сил Лидии Федосеевой-Шукшиной, что врачи перевели пожилую артистку из реанимации. Об этом сообщает портал RT со ссылкой РИА Новости, с которыми и пообщалась средняя дочь Лидии Ольга. Именно она, ввиду занятости своей старшей сестры, и ухаживает за пожилой матерью.

Ранее наследница уже сообщала журналистам о том, что ажиотаж вокруг плохого самочувствия ее матери был искусственно раздут журналистами. На самом же деле, по словам Ольги Шукшиной, ее мать находилась в больнице запланировано: проходила плановое обследование.


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