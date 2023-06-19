 

“Один из лучших в стране” – бывший солист “Землян” о смерти знаменитого гитариста

19.06.2023, 18:03, Новости дня
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Музыкант Сергей Колчин, который сотрудничал с созданной в 1980-х группой “Земляне” на протяжении шести лет – с 2012 по 2018 годы, скончался 15 июня 2023 года. Но о смерти гитариста общественности стало известно накануне. Причина смерти неизвестна даже родным. Сестра музыканта рассказала журналистам, что результатов вскрытия еще нет. Говоря о смерти брата, она произнесла: “Какое-то недоразумение”.

Память гитариста почтил бывший солист и фронтмен группы “Земляне” Сергей Скачков. В недавней беседе с Пятым каналом певец назвал музыканта прекрасным человеком. “Отличный гитарист. Может, один из лучших в стране”, – сказал 67-летний Скачков. Он запомнил Колчина как профессионала, который ответственно подходил к делу.

Напомним, Сергей Колчин сотрудничал не только с “Землянами”. Музыкант также работал в группе “Акустик-Бэнд”, в которой также был и действующий лидер коллектива “Земляне” Андрей Храмов, принимал участие в личных проектах Скачкова, помогал группе “Лицей”.

Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни. Со знаменитым музыкантом простились в его родном городе – Иванове. Там же его и похоронили.


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