«Автоваз» запустил производство Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Новый отечественный кроссовер Lada X-Cross 5 поступит в свободную продажу на местном рынке в третьем квартале текущего года.
Вместе с тем серийный выпуск транспортного средства начали 17 июня на бывшем заводе японского бренда Nissan в Санкт-Петербурге. Официальная премьера паркетника состоялась в рамках экономического форума ПМЭФ-2023. Под капотом кроссовера Lada X-Cross 5 установлен турбированный мотор с мощностью 160 л.с. Новая модель приводится в движение семиступенчатой автоматической трансмиссией.
Также среди опций указали систему определения усталости водителя, экстренное торможение, камеры кругового обзора и адаптивное освещение. Пока производитель не называет стоимость указанной модели на местном рынке.
Смотреть комментарии → Комментариев нет