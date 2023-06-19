«Автоваз» запустил производство Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan

Новый отечественный кроссовер Lada X-Cross 5 поступит в свободную продажу на местном рынке в третьем квартале текущего года.

Вместе с тем серийный выпуск транспортного средства начали 17 июня на бывшем заводе японского бренда Nissan в Санкт-Петербурге. Официальная премьера паркетника состоялась в рамках экономического форума ПМЭФ-2023. Под капотом кроссовера Lada X-Cross 5 установлен турбированный мотор с мощностью 160 л.с. Новая модель приводится в движение семиступенчатой автоматической трансмиссией.

Также среди опций указали систему определения усталости водителя, экстренное торможение, камеры кругового обзора и адаптивное освещение. Пока производитель не называет стоимость указанной модели на местном рынке.