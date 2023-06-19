Renault анонсировала новый купе-кроссовер Rafale

Французский автогигант Renault официально презентовал флагманский купеобразный кроссовер Renault Rafale.

Эксперты констатировали, что модель Rafale имеет многочисленные сходства с семиместным паркетником Escape. Инженеры разработали автомобиль на улучшенной архитектуре CMF-C/D. В салоне на центральной панели установлена цифровая «приборка», а также большой экран мультимедийного центра. Также новинка получила беспроводную зарядку, панорамную крышу.

Под капотом задействовали гибридную силовую установку с 1,2- литровым бензиновым мотором и двумя электромоторами с общей отдачей 200 л.с. Серийный выпуск автомобиля состоится к концу 2023 года, однако уже в начале 2024 года модель появится в свободной продаже.